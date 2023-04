Aries. Deja de lamentarte por lo que no tienes y empieza a valorar lo que has conseguido con tanto esfuerzo. Estás asumiendo una actitud derrotista que te vuelve oscuro y complicado. Cambia tu chip, el éxito está a la vuelta de la esquina.

Géminis. Es cierto que tienes muchos problemas por resolver, pero estás olvidando que hay mucha gente que te apoya y que está dispuesta a darte una mano cuando lo necesites. Tu incapacidad para ver el lado bueno de las cosas lo está complicando todo. Cambia ya.

Leo. En medio de todos tus líos mentales, haces bien en tratar con benevolencia a quienes han permanecido a tu lado, incluso a pesar de tu mal humor y tus respuestas frías y cortantes. Recuerda que lo que hace tu mano derecha no tiene por qué saberla la izquierda.

Libra. Reflexiona a profundidad sobre tu actitud frente a tus asuntos laborales. Estás cayendo en el error de dejar lo importante de lado y buscar solo la diversión. No descuides tu trabajo, porque las consecuencias se verán mucho más pronto de lo que crees. Ojo con eso.

Sagitario. Sube la mirada y contempla lo que tienes a diario. Aunque te suene trillado, el sol siempre brilla para todos, incluso para ti. No importa cuánto te lamentes, hay mucha gente que te ama y te acompaña. Deberías aprender a ser un poco más agradecido con la vida.

Acuario. Has conseguido todo lo que te has propuesto. En ocasiones, has debido esforzarte mucho; en otras, todo se ha dado con facilidad. Ahora te enfrentarás al reto de luchar por algo que crees justo, no bajes la guardia y utiliza todas las armas que tienes a tu alcance.

Tauro. La pereza y la desidia están invadiendo tus días. Levántate ya y ve por lo que quieres. Esperar a que las cosas pasen es actitud de gente mediocre, y tú eres mucho más que eso. En la noche, te espera una increíble noticia que te va a hacer reflexionar sobre tu actitud.

Cáncer. La llegada de alguien que no ves hace mucho tiempo, va a plantearte muchas interrogantes. El pasado te enseñó a aceptar las cosas de la vida, pero ahora todo parece confuso. No tengas miedo, enfrenta con valentía lo que está por venir. Todo es por tu bien.

Virgo. Confundes necesidad con vanidad y apuestas por algo que, a la larga, vas a desechar. Ten cuidado con aquello que escojas, porque crees que te dará felicidad. La vida tiene otro lado y tú te empeñas en cerrar los ojos para no verlo. Pagarás las consecuencias.

Escorpio. Atraviesas momentos muy duros y tienes miedo de decir basta. Pero si no lo haces, seguirás inmerso en la desesperación. Es fácil quejarse, lo realmente valioso es levantarse y luchar por lo que cada quien merece. Puedes hacerlo, ¡adelante!

Capricornio. Estás cansado y quieres echar todo por la borda. Ten cuidado, las cosas no son lo que parecen y tus superiores saben de tu esfuerzo y dedicación. Lo que ocurra con terceras personas, aunque sean cercanas, no tiene por qué marcar tu futuro. Piénsalo bien.

Piscis. Dudas sobre el camino a tomar en un momento en el que quieres dar prioridad a tus instintos. Pero la razón te está marcando un camino diferente. No calles su voz, porque es ella la que debe guiarte en estos momentos de profunda confusión. Abre los ojos.