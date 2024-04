Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 18 abril de 2024

Aries. No te faltarán oportunidades, lo que tal vez no tengas es fuerza para ir por ellas. Ponte las pilas y olvida los miedos, porque se abren caminos bastante interesantes. No los desaproveches.

Géminis. Empiezas una nueva etapa en la que no es necesario que arriesgues demasiado… calcula lo necesario. Solo así podrás cumplir uno de tus sueños más preciados. Es hora de esforzarte.

Leo. No dejes escapar aquello que sabes bien que te conviene y que no te obliga a actuar contra lo que has defendido siempre. Sería un error cerrar los ojos por miedo a avanzar en terrenos desconocidos.

Libra. No te sientas mal porque quieres divertirte esta noche. Es necesario que lo hagas, sobre todo si estos días han sido complicados y llenos de tropiezos. Un viaje, aunque sea corto, es una excelente opción. Considéralo.

Sagitario. Te hace falta ilusión para seguir tu camino. Encuéntrala en las cosas sencillas, las cotidianas. Verás que hay mucho por qué luchar y qué agradecer. Solo tienes que abrir bien los ojos. Adelante.

Acuario. Tienes la oportunidad de dar todo de ti para la conclusión de una idea que se materializa y te hace feliz. Se expanden tus horizontes y encuentras nuevas metas de tu interés. Es tiempo de aventura.

Tauro. Se despeja el camino en tu vida sentimental, pues has entendido que lo que te conviene requiere de cierto esfuerzo. Si tienes pareja, toma decisiones serias. Si estás soltero, no te dejes encandelillar.

Cáncer. Baja un poco las exigencias contigo mismo, recuerda que en la vida no siempre se logra lo que se espera, sino lo que más nos conviene. Dale espacio al amor, pero hazlo con mucha libertad y absoluta sinceridad.

Virgo. Deja de lado esa equivocada tendencia a ser tú la única voz cantante. Abre tus oídos a lo que los demás tengan para decirte, también es interesante. Podrás sacar grandes lecciones que vas a poder aplicar en tu vida.

Escorpio. Debes buscar la manera más adecuada para que tus relaciones fluyan con mayor naturalidad. Deja de forzar lo que no puede ser y concéntrate en tu realidad actual. Todo será más sencillo.

Capricornio. Dedica algo más de tiempo al hogar y a la familia. Busca un día libre para compartir con los tuyos. Hagan planes juntos, vayan al cine o a dar una vuelta por la ciudad. Verás cómo se divierten y afianzan la relación.

Piscis. Si logras sentirte en paz contigo mismo, todo a tu alrededor va a mejorar. La tranquilidad emocional te permitirá hacerle frente a cualquier problema. Reflexiona sobre la importancia de lo intangible.

