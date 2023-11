Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 17 de noviembre

ARIES. Durante esta jornada tendrás una gran lucidez mental y también un poco de suerte, disfruta esta fase en tu trabajo, quizás puedas obtener más. Dialoga profundamente con tu pareja.

TAURO. Ten cuidado con manifestar tus ganas de no hacer nada, sobretodo en lo relacionado al trabajo. Cierta actitud podría ser malentendida por parte de tu pareja.

GEMINIS. Recibirás mucho cariño de tu familia, todos te mimarán y esto te dará energía positiva por lo cual te sentirás muy bien. En el ámbito laboral la situación de los astros es afortunada y procede bien.

CÁNCER. En el día de hoy los astros que están en tu signo harán una cuadratura que hará que tengas un carácter un poco intratable sobre todo en tu relación afectiva.

LEO. Serás favorecido por algunos planetas, que te darán óptimas ocasiones para vencer tus ansiedades y tu pesimismo gracias a una ganancia imprevista en el trabajo. Buen día para ir al cine.

VIRGO. Te ira muy bien en las inversiones de dinero, si trabajas por tu cuenta y te gustaría ampliar tu actividad, este es el momento ideal; momento ideal también para cambiarte de casa.

LIBRA. Sabrás captar la atención de quien tienes a tu alrededor, gracias a tu natural predisposición al diálogo constructivo. Pasarás en compañía de las personas queridas. Organiza una noche diferente.

ESCORPIO. Tendrás una gran necesidad de recibir mimos y atención por parte de tu pareja. Es posible que tengas una discusión con una persona importante en tu trabajo. Intenta ser diplomático.

SAGITARIO. Si no quieres tener problemas, tendrás que esconder algo que has hecho sin pensar. En el lado afectivo, volverás a tener noticias de un viejo amor pero tu no querrás saber nada.

CAPRICORNIO. Una situación podría crear algunos problemas con tu pareja. Te favorecerá dándote la energía y la determinación necesaria para la buena realización de tus proyectos.

ACUARIO. Estarás distraido, en el trabajo no tendrás la capacidad de concentración suficiente y podrás recibir algunos reproches por parte de un superior. Tus ganas de divertirte comprometerán a tu pareja.

PISCIS. Hoy será un día tenso, tu comunicación con los demás no será buena. tu forma impulsiva de decir las cosas crea conflictos alrededor. Intenta comunicarte mejor con los demás.

