Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 17 de febrero de 2024

Aries. Alguien ha entrado a tu vida y se está convirtiendo en una obsesión. Ten cuidado, espacia un poco los encuentros. Trabaja más con tu autoestima, reconoce tu valor. Busca un poco de paz en actividades que disfrutes mucho.

Géminis. El éxito personal te seguirá acompañando por una buena temporada. Estás protegido de las malas energías, así que puedes avanzar con paso firme. Aprovecha para hacer un análisis interior.

Leo. Antes de dar una respuesta afirmativa a una propuesta que recibes de parte de alguien muy cercano, analiza bien todas las aristas. No seas demasiado confiado, porque pueden estarte tendiendo una trampa. ¡Ojo!

Libra. Siéntete feliz, tienes una gran ventaja sobre los demás: te conoces bien a ti mismo, con tus defectos y cualidades. Sin embargo, ahora te estás desvalorizando. Cambia la actitud, no te lleva a ninguna parte.

Sagitario. Estás esforzándote por ser siempre el mejor. No te angusties si no lo logras. Todos tenemos momentos buenos y malos, y estos últimos no te hacen ni mejor ni peor. Aprovecha el fin de semana para hacer ejercicio.

Acuario. Te sientes muy positivo, a pesar de las adversidades. ¡Esa es la actitud! Plasma en el papel esa idea que ronda tu mente desde hace tiempo y aterrízala a la realidad para que no sea solo una utopía.

Tauro. Si tienes algo que decirle a tu pareja, hazlo ya. Es mejor siempre ir con la verdad por delante, en lugar de encerrarte en ti mismo. Con eso solo logras empeorar la situación. Ten la seguridad de que va a comprenderte. Inténtalo.

Cáncer. Tu economía está logrando un punto de equilibrio y eso te da un poco de tranquilidad. Pronto vivirás una etapa de prosperidad que te permitirá algo de ahorro. Dile adiós al despilfarro, es tu peor enemigo.

Virgo. Ves el vaso medio lleno y medio vacío. Es un gran adelanto en tu forma de vivir, porque estás dejando atrás ese pesimismo que todo lo complica. Dedica un poco de tiempo a agradecer, es un gran ejercicio espiritual.

Escorpio. Te sientes muy preocupado, porque tienes la sensación de que el amor se resiste a tocar tu vida. Sin embargo, tu vida social va viento en popa. Analiza si la persona que te interesa teme tu éxito actual, es una posibilidad.

Capricornio. Te das cuenta de que vives un gran crecimiento personal. Tomar conciencia de ello está bien. Pero debes dejar de pensar en un error del pasado, el presente es mucho mejor y tú lo has construido. No te desanimes.

Piscis. Una propuesta inesperada te hacen feliz. No cierres la puerta a nuevas posibilidades en tu vida, más bien sienta las bases para un futuro más estable. Nada te impide seguir tu camino, llegó la hora de dar el primer paso.

