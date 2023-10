Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 16 de octubre de 2023

Aries. El eclipse hizo lo suyo y sientes que se han desbloqueado situaciones que no sabías cómo enfrentar. Aunque tu energía no está en el mejor momento, pronto vas a sentir las ganas de avanzar y de resolverlo todo. Te sorprenderás de las decisiones que estás a punto a tomar.

Géminis. Te sientes más seguro en tu lugar de trabajo, a pesar de que el ambiente no es el mejor. Pero tu instinto te grita que todo va a salir bien y que vas a encontrar la salida a cierto problema que te persigue hace mucho. En el amor, llegas a una encrucijada y las únicas opciones son sí o no.

Leo. La reciente jugada del sol y la luna te ha hecho una limpieza energética que te hace sentir algo confundido. Tranquilo, es el preámbulo para una etapa en la que te llenas de energía positiva para empezar nuevos proyectos y conocer gente ajena a tu entorno. Se mueven fichas.

Libra. Vienen grandes oportunidades, como la cosecha merecida luego de una gran siembra. Seguramente primero debas resolver algunos momentos de crisis, incluso de pérdidas. No desesperes, es pasajero. La luz se presenta fuerte ante ti y vas a tener ganas de comerte al mundo, ¡hazlo!

Sagitario. Luego de una semana bastante complicada, el eclipse logró renovarte. Verás cómo todavía se dan ciertos movimientos y transformaciones internas que son necesarias para tu crecimiento más personal. Todo empieza a tomar su lugar y tu mente se abre para entenderlo todo.

Acuario. Finalmente estás aprendido a escuchar lo que dice tu yo más íntimo. Tomas consciencia de tu real valor y, a partir de ahora, nada podrá derrumbarte. Aprovecha esta nueva etapa en tu vida para alcanzar nuevas metas y plantearte planes a futuro. Dale un poco de paz a tus emociones.

Tauro. Desarrolla tus habilidades comunicacionales para que puedas poner en blanco y negro las ideas que te dan vueltas en la cabeza. Nada es descabellado, solo debes encontrarle el propósito y el beneficio. Nacen nuevas ilusiones, pero para que se materialicen debes aprender a confiar.

Cáncer. Empieza un trabajo consciente de autovaloración. Debes prepararte para discernir lo que ocurre a tu alrededor. Ha llegado el momento de la verdad y, aunque no es fácil, con el tiempo descubrirás los beneficios. No opongas resistencia, no tengas miedo al cambio, es por tu bien.

Virgo. Se te hará evidente que estás cerrando un ciclo y empezando otro. Conéctate con tu interior para que puedas sobrepasar ese trance sin mayores complicaciones. Define con qué personas quieres estar y cuáles son un obstáculo para tu crecimiento y tus planes. Se viene una gran sorpresa.

Escorpio. Una visita o una conversación inesperada ponen tu mundo de cabeza. Empiezas a entender muchas de las cosas que han ocurrido recientemente y que te han paralizado. Eso terminó, es momento de actuar. Un momento especialmente delicado marca el comienzo de un nuevo camino.

Capricornio. Tus relaciones han sufrido cambios importantes, incluso crees que algunas no pueden salvarse. Pero no es así. Hay una energía positiva a tu alrededor, recuerda que luego del caos llega el orden. Deja que las cosas reposen y tomen su lugar. El resto sabrás bien cómo sobrepasarlo,

Piscis. Toma las riendas de tu vida y hazte responsable de tus actos y decisiones. Es hora de madurar. Vas a estar un poco a prueba, solo debes confiar en ti y en tu capacidad. Pero, sobre todo, sé honesto. Si has sido injusto con alguien, reconócelo y pide perdón. Hay que limpiar el alma.

