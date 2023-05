Aries. Hoy debes decir como los marineros, buen viento y buena mar. Un amigo decide cambiar de rumbo en su vida y eso te produce algo de nostalgia. Sabes, sin embargo, que es lo mejor para esa persona. Su nuevo camino te hace pensar sobre la realidad que vives.

Géminis. Debes saber que hay cosas en las que no puedes intervenir, aun sabiendo que están mal. Aprende a respetar los designios del destino y conformarte con prestar tu hombro cuando sea necesario. Se vienen hermosos momentos en familia. Disfrútales a plenitud.

Leo. Te sientes un poco deprimido. No estás contento con la vida que llevas, pero haces nada por cambiarla. Te jactas de ser una persona de carácter, pero en el fondo sabes que eres mucho más sensible de lo que muchos creen y que es el corazón el que te gobierna.

Libra. Acostumbras lamentarte, pero te conformas con eso. Es momento de que tomes las riendas de tu vida y decidas qué es lo que quieres hacer. No olvides que el camino lo decide cada quien y que esperar a que las cosas pasen es una actitud cobarde y conformista.

Sagitario. Despierta y empieza a trabajar. Te has dejado aletargar por las circunstancias y culpas a los demás de lo que crees que dices que son tus desgracias. Está en tus manos luchar por lo que quieres, pero debes dar el primer caso. Luego todo será más sencillo.

Acuario. Tienes una linda familia y lo sabes. Aun así, te muestras demasiado exigente con tu pareja y olvidas que la escogiste justamente por lo que es. No intentes cambiarlo, porque el resultado podría ser desastroso. Empieza por mirar en tu interior antes de juzgar.

Tauro. Te has acostumbrado a vivir a tu manera y en el camino has derramado mucho dolor a causa de tu obstinación. Te vendría muy bien un baño de sinceridad para que aceptes tus errores y empieces a enmendarlos. La gente que te quiere está empezando a cansarse de ti.

Cáncer. No tomas en serio el amor y tu pareja se está dando cuenta. Ten cuidado, podría decidir seguir otro camino. Sabes bien que necesitas de compañía, así que no desperdicies lo que tienes pues es muy valioso. En el trabajo, se viene un ascenso nada despreciable.

Virgo. Si continúas pensando que tu opinión es la única que vale, vas a quedarte solo. Es necesario que abras tus oídos y tu mente, pues otras personas tienen muchas cosas interesantes que decir. Se viene una gran sorpresa que puede cambiar tu vida para siempre.

Escorpio. El amor te ha sido esquivo, pero no ha sido cuestión de suerte. Has escogido mal y ahora estás pagando el precio. Sin embargo, no te desanimes. Con un cambio de actitud positivo podrás encontrar la persona ideal para compartir tus sueños y tus planes.

Capricornio. Descuidas tu salud y es un error, vas a sufrir un problema importante y la solución va a ser más dura de lo que crees. Ten cuidado. Aliméntate mejor y practica algo de ejercicio. Pero, sobre todo, acude a un profesional para que te ayude a superar tus males.

Piscis. Tus días están llenos de nostalgia porque no logras superar una pérdida. Mira hacia adelante y verás que tu vida es más hermosa de lo que crees. Ser agradecido con lo que tienes y con quienes te rodean es el primer paso para sentirte mejor. Inténtalo y verás.