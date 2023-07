Aries. Los asuntos del corazón están en su mejor momento y te dan momentos de felicidad que van a marcar la jornada. Tu sonrisa de satisfacción va a ser evidente para todos, y tu buen ánimo va a contagiar a los que te rodean. Sin embargo, se presenta un problema laboral. No te dejes desmoronar, sigue feliz.

Géminis. Hoy estás en busca de acción. Como tus objetivos están bien definidos, vas a conseguir todo lo que te propones, sobre todo en lo que tiene que ver con tu profesión o estudios. La propuesta de un viaje se suma a una increíble sorpresa que cambia tu perspectiva de manera radical. ¡Felicidades!

Leo. No firmes ningún documento que pueda implicarte en temas complicados o líos que no te competen. Ten cuidado, pueden engañarte. Es posible que debas visitar a un enfermo, lo que bajará tu buen ánimo. En cuanto al amor, las cosas no están tan bien como parecen, controla tu malgenio y evita desplantes.

Libra. Resultan muy positivas las relaciones que establezcas con personas de afuera o que pertenecen a un entorno diferente al tuyo. Seguramente tendrás mucho que aportarles, pero también vas a aprender de ellas. Abre más tu mente para que puedas interiorizar nuevos caminos, te permitirá progresar más.

Sagitario. Hoy tienes un talento especial para mezclar negocios, actividad social y romances. Tu inteligencia se une a tu gracia personal y, juntas, el día se transforma en oportunidades excelentes en todos los sentidos. En la noche, puedes planear una salida con amigos para cerrar el día con broche de oro.

Acuario. Quieres imponer tu sentido de la justicia, pero no todo el mundo está dispuesto a escucharte. Aunque te muestras objetivo, muchos pensarán que tienes intereses ocultos. No insistas, deja que las cosas tomen su rumbo. El tiempo te dará la razón. No te dejes llevar por tus ganas de complacer a todos.

Tauro. Recibes grandes ofertas laborales. Es un buen día para el tema económico y hasta es posible que logres vender un bien del que no has podido deshacerte. Sin embargo, baja un poco las revoluciones, pues estás poniendo todo tu interés en los asuntos materiales y olvidas las relaciones personales.

Cáncer. Controla tus emociones, pueden estropear lo bueno que este día te depara. Estaría muy bien que demuestres a tu media naranja lo importante que es para ti y que tengas un detalle inesperado con un buen amigo. Además de ser un buen ejercicio para ti, va a ayudarte mucho en las relaciones interpersonales.

Virgo. Está bien que seas optimista pero, por exceso, te estás durmiendo en los laureles. Eres alguien luchador, puedes conseguir lo que te propongas, pero debes caminar hacia tu meta y tus objetivos. Recuerda: en esta vida, nada llega solo. En el amor, tienes una discusión que te deja el corazón partido.

Escorpio. Controla tus emociones y lograrás que todo vaya bien hoy. La ira y las decepciones son malas compañeras. Trata de recobrar la objetividad, porque corres el riesgo de juzgar a alguien de la manera equivocada. Ten cuidado con lo que dices, tus palabras pueden ser hirientes y hacer mucho daño.

Capricornio. Estás poco colaborador con tus compañeros y eso complica el ambiente laboral o de estudios. Te conviene mostrarte muy diplomático para que la tensión baje. Hay dos dichos que debes poner en práctica: donde manda capitán no manda marinero y en boca cerrada no entran moscas. Estás advertido.

Piscis. Muestras una gran agilidad mental, pero tu fantasía te lleva a exagerar y a expresarte de manera dramática. A pesar de ello, vas a disfrutar de la posibilidad de entretener a tus amigos y de crear nuevas relaciones. En lo laboral, tus jefes quieren darte nuevas responsabilidades. Piénsalo bien.