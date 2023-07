Aries. Lo mejor de este día está en el campo laboral, donde alcanzarás un objetivo que habías dejado para después. En la familia, sin embargo, las cosas se complican. Un allegado se pone en conflicto con un hermano, hijo o pareja de Aries, lo que crea un ambiente, por lo menos, incómodo y acalorado.

Géminis. Tienes dificultades para comunicarte, lo que derivan en problemas en tu entorno social. Algo que dices en buena onda es recibido de mala manera por un buen amigo. No caigas en discusiones estériles, mantén una posición neutra. De ser posible, marca distancia hasta que las aguas retomen su cauce.

Leo. Si viajas al exterior, cuida bien cada detalle porque puedes pasar un momento difícil por una falta de coordinación. Pide asesoramiento si es necesario, sobre todo en el tema de documentos y reservas. En cuanto a la vida social, cultiva nuevas amistades y retoma las viejas que has dejado en el olvido.

Libra. Vas a dedicar buena parte de este día en investigar o recabar información que luego vas a utilizar para armar una estrategia laboral. Es una buena idea, pero te sentirás en la obligación de dar prontos resultados. Con mucho esfuerzo y gran dosis de empeño, de seguro todo saldrá como esperas.

Sagitario. Vives un periodo de bonanza en todos los aspectos de tu vida. Tu familia ha logrado una paz que te permite desenvolverte de la mejor manera en tu ambiente laboral. En cuanto a las finanzas, un dinero que recibiste de manera inesperada te permite saldar algunas deudas pendientes. Aprovecha el día.

Acuario. La amabilidad que demuestras hoy con un ser querido te permite estrechar los vínculos que se habían roto por un viejo malentendido. Este es un día en el que tu creatividad va a estar a flor de piel, por lo que surgen ideas artísticas que podrás poner en práctica. Muéstrate seguro para ejecutarlas.

Tauro. Aunque quieres fomentar el contacto con los demás, también quieres tener un momento a solas contigo para pensar en lo que para ti es importante. Te muestras paciente, lo que hace que no tengas mayores problemas a la hora de relacionarte con terceros. Brinda tu ayuda a quien lo requiera.

Cáncer. Te sientes cómodo con la compañía de los que conforman tu entorno laboral. Eso hace que tu trabajo sea mucho más agradable. Tu vida social se torna más activa y tendrás tiempo para todos y para todo. Vas a disfrutar de tus amigos y de tu pareja. Planifica un viaje en familia, lo disfrutarán mucho.

Virgo. Ten mucho cuidado con las personas a las que brindas tu confianza, porque un mal comentario va a darte un dolor de cabeza que hubieras podido evitar si fueses más discreto. Recuerda que tu vida personal no debe estar en boca de nadie más que las personas que han sido leales siempre.

Escorpio. Los asuntos del corazón no atraviesan, aparentemente, el mejor momento. Riñas y discusiones tiñen todo de colores oscuros. Sin embargo, vas a tener la oportunidad de recomponerlo todo. Necesitas de valentía para decir adiós y de mucha grandeza para pedir perdón a quienes has hecho daño.

Capricornio. Una reunión familiar empieza en forma muy agradable y te permite reencontrarte con personas que no has visto en mucho tiempo. Sin embargo, una situación incómoda pone fin al encuentro que puede terminar en disputa y separaciones. No intervengas, mantén la distancia para que salgas ileso.

Piscis. Si se te presenta la oportunidad de viajar, aunque sea un desplazamiento corto, no lo pienses mucho. Los placeres compartidos con tu pareja les ayudarán a afianzar sus lazos que a veces están debilitados a causa de la rutina. Una sorpresa en lo laboral te llena de alegría. Llegan buenas noticias.