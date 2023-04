Aries. Agiliza un poco más el desarrollo de tus actividades profesionales. La demora que permites puede convertirse en un arma para quienes quieren verte caer. No lo permitas. Debes ser más consciente del ambiente que te rodea. Abre los ojos ante ciertos compañeros.

Géminis. No hables más de la cuenta. Lo que digas, puede convertirse pronto en un rumor que algunos le pondrán el calificativo de malintencionado. Aunque esa nunca fue tu intención, lo cierto es que será así como vas a ser señalado. Mejor cierra la boca.

Leo. De nada sirve culpar a otros de aquello que te está ocurriendo, cuando sabes bien que el control de tu vida es totalmente tuyo. Si has de cambiar de rumbo, toma la decisión y ponte manos a la obra. Si requieres consejo, busca a alguien que tiene buenas intenciones.

Libra. Has escuchado comentarios bastante desagradables y eso está empezando a envenenar tu cuerpo y tu mente. Analiza tu interior y revisa tus actitudes ante la vida y ante lo que esperas de ti como ser humano. Recuerda: la verdad por delante es siempre la mejor opción.

Sagitario. Finalmente recobras el ritmo de trabajo que habías perdido. Ahora debes esforzarte por entender y aceptar, los diferentes puntos de vista de quienes te acompañan. No siempre lo que tú piensas y dices es lo correcto. Abrir la mente no te vendría nada mal. Inténtalo.

Acuario. Alguien tendrá una profunda conversación contigo y te abrirá los ojos ante actitudes equivocadas que están haciendo daño a terceros. Acepta tus errores. Hacerlo es cuestión solo de valientes. Atrévete a corregirlos por el bien de todos, también tuyo.

Tauro. Para tu tranquilidad, llega una respuesta que has estado esperando por algún tiempo. Aquello te brinda un poco de paz interior, pero no es suficiente. Con esa información, debes actuar eligiendo siempre el camino correcto. Debes llenarte de valentía.

Cáncer. Este es un día magnífico para reorganizar no solo tu agenda, también tus ideas. Los problemas personas están consumiéndote y sientes que vives en una montaña rusa de emociones. Cálmate, conversa con la persona implicada y soluciona el caos que te rodea.

Virgo. Debes ser totalmente franco contigo y con quienes te rodean. Muchos te aprecian y velan por tu bienestar. Ese grupo está dispuesto a ayudarte. Pero hay otros que esperan la oportunidad para hacerte zancadilla. Si te fijas bien, podrás ver claramente quién es quién.

Escorpio. Controla tus ganas de proteger y mimar a la gente que quieres. En ocasiones se te va la mano y les coartas la libertad. No caigas en ese error, porque terminarás alejándolos. Escúchalos para que entiendas bien cuáles son sus reales necesidades.

Capricornio. No podrás contenerte a la hora de expresar tu opinión sobre un tema de actualidad. Tus palabras podrían escandalizar a muchos, pero no te preocupes. Es importante que te comuniques con libertad, estás en todo tu derecho, así que no calles.

Piscis. Tienes la tendencia de hacer las cosas mucho más grandes de lo que en realidad son. A eso se suma tu incapacidad para reconocer cuándo debes intervenir en la vida de otros y cuándo no. Hasta que no lo tengas claro, por el bien de todos, mantén la distancia.