Aries. El exceso de trabajo puede hacerte sentir agobiado, pero habrá una buena recompensa. Revisa profundamente todo lo que se te ponga en frente, porque pueden resultar cambios muy beneficiosos para tus planes a futuro. Las relaciones afectivas están favorecidas, incluso se incrementa tu vida social.

Géminis. Se abren nuevos horizontes en lo profesional. Alguien a quien no prestas mucha atención está moviendo los hilos para que todo vaya por buen camino. Es importante que practiques algún deporte, porque el estrés está ganando terreno. En el amor, el camino está allanado y todo avizora felicidad y armonía.

Leo. Un viaje fuera de la ciudad marca esta etapa. Será por temas de trabajo y los resultados serán excelentes. No marques distancia con tus amigos, especialmente con aquel que siempre te ha demostrado su fidelidad. No te dejes llevar por comentarios malsanos, juzga según tu propia experiencia.

Libra. El dinero se te escapa de las manos y no encuentras razones. Sin embargo, si analizas bien, verás cómo estás despilfarrando en compras innecesarias. El ambiente de trabajo no es el mejor hoy, pero cumplirás con tus responsabilidades a cabalidad y eso te hará sentir tranquilo. Tu pareja quiere conversar sobre algo serio.

Sagitario. Algunos contratiempos en el trabajo te preocupan, pero vas a encontrar la manera de encontrar una salida beneficiosa para ti. Tu pareja te propone algo que, aunque al principio no te agrada, terminarás por aceptar y disfrutar. No te opongas a la idea de un familiar, analízala y entonces decide, no antes.

Acuario. Puedes ahorrar tiempo si analizas una propuesta antes de ponerla en marcha. Debes aclarar muchos puntos que están confusos y que pueden generarte problemas que puedes evitar. Una llamada o un mensaje cambia por completo tu día, son buenas noticias, aunque al principio no lo veas así.

Tauro. Te resultará complicado mantener el ritmo de trabajo, porque tienes muchas preocupaciones familiares que te mantienen distraído. Trata de concentrarte, porque si sigues así no podrás responder positivamente ni a lo laboral ni a lo personal. Conoces a alguien que te alegra el día.

Cáncer. Mucha algarabía a tu alrededor te hace cambiar el mal ánimo que te ha acompañado estos últimos días. Un festejo sorpresa o una reunión social se convierte en la catapulta a nuevas ideas y proyectos. Tu pareja va a disfrutar del encuentro con amigos y tú te sentirás muy halagado por su manera de actuar.

Virgo. Has tenido avances notorios en tu lugar de trabajo, pero tú no los ves. Sin embargo, tus superiores están muy satisfechos con tu rendimiento y están buscando la manera de recompensarte. Un viaje inesperado te llena de alegría. Tu familia será la mejor compañía en esa nueva aventura.

Escorpio. Un tema inesperado te lleva a actuar de manera rápida. No pierdas la cabeza y mantén templados los nervios para que puedas concentrarte y ver la solución rápidamente. En la noche, vivirás momentos muy felices con tu pareja o con alguien especial que ocupa tu corazón. Disfruta.

Capricornio. Estás a punto de coronar una buena oportunidad profesional. No tengas miedo a buscar camino en otros rumbos. La seguridad es importante, pero también lo es que busques tu realización personal y laboral. Es tiempo de que pienses en ti y no solo en el bienestar de los demás.

Piscis. Sopla buen viento y buena mar. Tus objetivos están próximos a ser alcanzados, sobre todo aquellos relacionados a la familia y el amor. Si sales de compras, mantente conservador. Recuerda que en estos tiempos debes ahorrar, porque las cosas no están sencillas financieramente hablando.