Aries. Tu vitalidad se torna más sana y colorida. Tus deseos se cumplen y se abren interesantes oportunidades que incluyen un viaje importante. Será entonces que conocerás a alguien que va a marcar tu futuro, sobre todo desde el punto de vista profesional.

Géminis. Se desmoronan viejas historias de amor, algo que nunca pensaste que podría ocurrir. Tu vida amorosa se pone a prueba. No te apures, lo que a primera vista parece un fracaso es en realidad un nuevo comienzo que te abre las puertas a una vida más plena.

Leo. Este es un gran momento para revisar, renegociar y plantearte algo nuevo. Reserva las decisiones drásticas para cuando creas que no hay salida. De no ser así, lo mejor es que busques acoplar lo que tienes a lo tanto sueñas. Se trata de encontrar el mayor equilibrio.

Libra. No hagas compras con nada relacionado al transporte, las comunicaciones o la electrónica. Seguramente te llevarás un mal momento. No te sientas presionado a seguir caminos que no te hagan sentir totalmente cómodo. Si lo haces, pronto te vas a arrepentir.

Sagitario. Quieres cumplir tus viejos propósitos y subordinar tus sueños. Es un error. Ese anhelo te lleva a alcanzar un gran impulso que se verá reflejado en tus metas cumplidas. No corras, no es necesario acelerar el paso sino ir sobre terreno seguro. Medita sobre ello.

Acuario. Te rodea un ambiente de bienestar y armonía familiar. Aunque tienes problemas de salud, son superficiales y no vale la pena que te preocupes demasiado, aunque sí debes ocuparte de ellos. Tus finanzas se estabilizan, incluso se avizora un aumento.

Tauro. Los Tauro solitarios tienen posibilidad de encontrar su media naranja. Este es un periodo favorable para el surgimiento de nuevas amistades y el aumento de la vida social. Quienes tienen pareja, deben darle a esa persona el lugar que se merece o la pueden perder.

Cáncer. El sentido de propiedad de tu pareja puede llevarla a que seas el protagonista de sus celos infundados. Guarda la calma, no respondas e intenta entender sus razones. En el fondo, verás que lo único que quiere es controlar cada paso que das. No lo permitas.

Virgo. Es posible que se dé un rompimiento amoroso que marque la semana. Puede tratarse de una separación definitiva o, por qué no, de un largo periodo para que cada quien repiense la relación. Sea como sea, intenta que la decisión que tomes sea la que te hace más feliz.

Escorpio. No cierres tus oídos a las opiniones y consejos de quienes te quieren, en especial de tu pareja. Trabajen juntos por mantener la armonía. La certeza de alguien a tu lado te va a ayudar a pasar momentos complicados en otros ámbitos de tu vida. No desesperes.

Capricornio. No te muestres superior a tu pareja y eso va a acarrear peleas innecesarias. Además, ni tú ni tu media naranja tienen por qué asumir posiciones de dominio. Es importante que estén juntos para que puedan pelear contra algunas adversidades cercanas.

Piscis. Pasa más tiempo con tu familia y con tu pareja, sin que ello signifique que corten la libertad de ninguno de ustedes. Prepárate para luchar por la armonía en tu hogar, porque se vienen disgustos desagradables que pueden marcar separaciones definitivas. Cuidado.