Aries. El amor domina todo en tu entorno, aunque en Aries ha demostrado ser poco recurrente. Por eso, la mejor forma de conseguirlo si es que aún te mantienes soltero es viajando, cambiar de ambiente. Toma el reto, vívelo y disfrútalo. Es posible que se presenten interesantes situaciones.

Géminis. Vas a conocer a alguien que te moverá a salir de tu zona de confort. Al principio te sentirás molesto, pero con el paso del tiempo lo vas a disfrutar. Vas a descubrir aspectos de tu personalidad que desconocías hasta ahora y entenderás que hay un mundo que espera por ti allá afuera. ¡Adelante!

Leo. Debes enfriar un poco el ambiente en tu hogar, está muy caldeado y la responsabilidad es solo tuya y de tu inmenso ego. Una vez más te muestras egoísta en tus decisiones y olvidas tomar en cuenta los sentimientos de los tuyos. Piensa que no vives en una isla y que lo que haces afecta directamente a otros.

Libra. Baja la guardia, escucha y calla. Las discusiones de hoy son innecesarias, pero parecería que todos se empeñan en subir el tono de la voz. No seas tú uno de ellos. Si puedes, mantén una distancia adecuada y solo emite un comentario si es indispensable. Mañana será otro día y todo estará en calma.

Sagitario. Hoy logras construir relaciones profesionales de gran importancia. Es posible que recibas una oferta interesante que te va a permitir poner en juego todo tu talento y tus conocimientos. Piénsalo bien, porque se abre ante ti un mundo de oportunidades que no debes rechazar.

Acuario. Si no te cuidas tú, entonces no habrá quién lo haga por ti. Tienes algunos desequilibrios en tu salud a los que no le has prestado demasiada atención, pero llegó el momento de ocuparte. Es la única manera de evitar que haya complicaciones. Pon orden también a tu vida interior y espiritual. Es el complemento.

Tauro. Tienes la oportunidad de demostrar a los tuyos que te importan y que estás dispuesto a llegar al sacrificio por ellos. Por mucho tiempo les has hecho ver que para ti solo tú tienes importancia, pero una situación inusual te hará entender que ellos también son tu prioridad. Es un momento de liberación, te sentirás pleno.

Cáncer. Los errores cometidos pasan la factura y tú estás dispuesto a pagarla. Vives una etapa en la que te es muy importante saldar las deudas con el pasado y hacer el bien que dejaste de hacer por pensar solo en tus necesidades. El amor resurge y se instala en tu corazón para no volver a marcharse.

Virgo. Antiguos dolores reaparecen para ser sanados en forma definitiva. Empiezas a entender muchas de tus reacciones, a veces incomprensibles, que te han llevado incluso a hacerle daño a personas que no merecen tus desplantes y tus comentarios subidos de tono. Encuentras la paz que anhelas.

Escorpio. Ves tu presente y te sientes decepcionado, porque lo que hoy vives dista mucho de lo que había planificado para tu vida. Sin embargo, no todo está perdido. Las personas que alejaste de ti están dispuestas a perdonarte, solo necesitan que te muestres sincero y que abras totalmente tu corazón.

Capricornio. Tienes muchas preocupaciones y no sabes por dónde empezar. En realidad, nada de lo que ocurre a tu alrededor tiene una solución fácil. Tampoco está en tus manos resolver los problemas de terceros, son ellos quienes tienen que encontrar la salida. Tú asegúrate de brindarles tu apoyo y compañía.

Piscis. Los temas financieros toman mucha fuerza y de repente encuentras soluciones que antes parecían inviables. Es posible que recibas un dinero, sea porque alguien te paga una vieja deuda o porque recibes una herencia. Sea como sea, te sientes estable y mucho más tranquilo, sin presiones de ningún tipo.