Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 10 de noviembre de 2023

Aries. Tienes tanta energía, que parece que se te sale por los poros. Si puedes, organiza una salida en la noche y disfruta con tus amigos. Sin duda, encontrará muchas maneras de divertirte, pero hazlo sanamente. Recuerda que con amabilidad se logra más que con imposiciones.

¿Cuándo es el próximo feriado en Ecuador? Leer más

(Te puede interesar: La fe como soporte: desde Dios hasta los mantras)

Géminis. Sientes la necesidad de poner los puntos sobre las íes. Has guardado silencio en nombre de la paz, pero sientes que ya no eres capaz de seguirlo haciendo. Aun así, no hagas exigencias absurdas, te conviene la tranquilidad. No intervengas en peleas que no te corresponden.

Leo. Sabes bien que la mentira no te lleva a ninguna parte, así que huye de ella a pesar de que la tentación sea fuerte. Es posible que puedas sacar alguna ventaja, pero tendrás que pagarla con creces muy pronto. Exprésate con cuidado, tiendes a herir sin razón a alguien que te ama.

Libra. Estás muy entusiasmado con un nuevo proyecto y quieres salir de casa para dejar atrás tanto estrés y tanta preocupación. Antes de hacerlo, arregla todos tus asuntos pendientes, no podrás disfrutar si no lo haces. Prepárate, podrías recibir algunos reconocimientos por el trabajo realizado.

(Te puede interesar: Portal 11/11/2023: qué significa, cómo aprovecharlo y qué energías moviliza)

Modelos e influencers hechas con inteligencia artificial son un éxito en Instagram Leer más

Sagitario. Ten cuidado con la ambición. Se te pueden presentar proyectos que suenan bien y parecen atractivos, pero que en realidad tienen poco fundamento. No caigas en la trampa, analiza todo bien. Si no lo haces, es muy posible que sufras una fuerte pérdida económica.

Acuario. Vas a pasarla muy bien con tu pareja hoy, aunque sea el poco tiempo que podrán compartir. Conocerán a alguien que les va a mostrar una nueva manera de llevar su relación. Siempre es bueno innovar. Por otro lado, vivirás una separación muy dolorosa que no tenías contemplada.

Tauro. Cuídate mucho de no sufrir un robo o de exponerte a una situación de peligro. No te arriesgues por dinero, sabes que no vale la pena. Tus deseos de ser más que el resto están afectando tu relación. Busca la manera de hacer compatibles ambición y amor.

Cáncer. Sabes que tienes la capacidad para alcanzar metas que otros ven como imposibles, pues tienes la preparación y el empuje para lograrlo. Sin embargo, corres muchos riesgos. Debes tener cuidado. Alguien muy seductor ha puesto los ojos en ti; ojo, no es de fiar.

(Te puede interesar: México: las ‘nuevas brujas’ unidas por la espiritualidad)

Virgo. Se vienen discusiones absurdas con tu pareja y eso complica la convivencia. Llega a tus manos una interesante cantidad de dinero que puede hacerte cometer algunos errores. No actúes sin pensarlo antes. Si haces un viaje corto, disfrútalo, pues será una buena fuente de descanso.

La espiritualidad y la política convergen en una exposición Leer más

Escorpio. Si acabas de empezar una relación, no te comprometas demasiado porque puedes encontrarte con situaciones inesperadas. En el trabajo, debes rendirte a la evidencia de que no has calculado bien tus fuerzas. Vas a levantarte, pero no será tan sencillo como ahora crees.

Capricornio. Estos son días delicados en los que estás muy vulnerable. Lucha por no dejarte llevar por la ira, porque vas a terminar haciéndote daño a ti mismo y a alguien que es muy importante para ti. Vas a arrepentirte. Te conviene ser mucho más calculador que de costumbre.

Piscis. Te rodean algunas personas con fuertes tintes pesimistas, no te dejes influir por ellas. Escucha lo que tengan que decirte y valóralo, pero la posición final debe responder a lo que crees como persona inteligente. Deberás ayudar a un amigo que está en apuros, no lo dudes ni un segundo.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!