Aries. Empiezas un periodo de aventuras que te llevan a sentir un torbellino emocional. Vas a nadar entre la felicidad y la soledad, porque el ‘exceso’ de compañía, en lugar de llenarte, te va a dar la sensación de vacío. Analiza bien qué es lo que quieres y ve por ello.

Géminis. No existe nada que llame más tu atención que tus propias necesidades. Estás en un periodo en el que eres prioridad. No te avergüences de esta ráfaga de egoísmo, que en realidad es la urgencia de dedicarte un poco más de tiempo. Está bien que lo hagas.

Leo. Vives un periodo de excelente comunicación en el que finalmente encuentras el equilibrio emocional que tanto necesitas para encontrar algo de paz. Si tienes una relación de pareja, aprende a valorarla. Si estás soltero, ya llegará tu gran oportunidad.

Libra. Llegó la hora de mostrar todo tu talento y tu capacidad. Te animan las estrellas y la suerte también te acompaña, así que aprovecha estos días y confía en ti y en la gente que siempre ha estado a tu lado. Tienes mucho que dar y nada de qué lamentarte.

Sagitario. Tu vida social se enriquece sin que lo busques, de manera espontánea. Y es justamente esa red de nuevos amigos la que te permite encontrar un buen trabajo o levantar un próspero negocio. Vives una buena racha y está en ti no desperdiciar ni un solo minuto.

Acuario. Tus amigos se convierten en un puntal para tu estabilidad emocional. Recibes novedades, no todas positivas, que van a hacerte tambalear. Es importante que aprendas a separar las cosas y no te involucres en exceso con aquello que no te atañe directamente.

Tauro. Tu optimismo influye en quienes te rodean, además encuentras las palabras adecuadas para dirigirte a tus seres queridos. Eso crea un nexo importante para explicar tus razones frente a una situación delicada. Vas a lograr que todos comprendan tu posición.

Cáncer. Una caída de energía te obliga a replantearte cosas que dabas por sentadas. Debes empezar desde cero algunos de tus proyectos, pero lejos de ser una mala noticia se convierte en una gran oportunidad. Si del cielo caen limones, aprende a hacer limonada.

Virgo. La alegría de vivir llega a ti de manera increíble, tanto que muchos se sorprenden de tu cambio radical de actitud. Empiezas a valorar lo que tienes y pones en una balanza tu realidad para determinar lo que realmente es importante. No te dejarás vencer por nada.

Escorpio. Tus proyectos más ambiciosos empiezan a ver la luz ante el asombro de tu familia y el tuyo propio. Las energías que te rodean traen consigo encuentros, coqueteos y reconciliaciones. Aprovecha estos dos aspectos semanales para tu beneficio.

Capricornio. Finalmente se revelan las verdaderas afinidades que tocan tu vida en lo relacionado a amor, amistad y familia. Déjate llevar por tus instintos y si sientes que tu corazón late un poco más fuerte, mantente disponible. Verás que todo se resuelve bien.

Piscis. Se avizoran muchas oportunidades profesionales que te llevan a dejar por un momento la necesidad de estabilidad para dar paso a la aventura. Muéstrate agresivo e inspirado, verás con asombro cómo se abren puertas que has tocado por mucho tiempo.