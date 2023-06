Aries. Atraviesas un momento difícil con tus finanzas. Gastas más de lo que tienes y parece que no tienes control. Actúas de manera mucho más audaz en algunos temas laborales y esa audacia te hace menos reflexivo. Ten cuidado. Escucha tu razón y no tus impulsos, estos engañan.

Géminis. Se vienen de manera imprevista algunos problemas que van a afectar tu tranquilidad familiar. No te pongas nervioso, porque así como llegan, de la misma forma desaparecen. Pero, entre tanto, intenta mantenerte tranquilo, este es un asunto de resistencia, no de velocidad.

Leo. Sientes un gran disgusto por algo que ha ocurrido en el trabajo. Vas a tener que tomar una gran decisión, hazlo con atención a los detalles, pues el camino que decidas seguir va a marcar en gran parte tu futuro. Ten en cuenta que el éxito y la suerte llegan por el camino más difícil.

Libra. Debes mostrarte prudente y no asumir riesgos innecesarios, aun cuando creas que es el único camino. Si lo haces, puedes sufrir un gran desengaño familiar o personal del que te costará mucho reponerte. No luches por conseguir algo que sabes que no es tuyo, déjalo ir y evita líos.

Sagitario. Sale lo mejor de ti como ser humano y tu capacidad de amar se multiplica por mil. No te va importar sacrificarte o renunciar a algo importante por el bien de otra persona. Tu actitud se convierte en una importante lección para quienes te rodean, y la recompensa llega pronto.

Acuario. Han sido días difíciles, llenos de retos, pero esa etapa termina. Se vienen otros mucho más pacíficos y las cosas vuelven a la normalidad. Vas a encontrarte con algunas sorpresas que te llenarán de amor y agradecimiento. Gente que no consideras te va a prestar su ayuda.

Tauro. Algunos conflictos con tu media naranja empiezas a repercutir en tu entorno laboral. Te muestras huraño y distante, lo que dificulta cualquier tipo de relación comercial. Recapacita y no permitas que lo que ocurre en tu vida personal tenga peso en tus obligaciones de trabajo.

Cáncer. Necesitas saber que tienes poder sobre lo que te rodea para, así sentirte en paz. Vives momentos delicados y de mucha responsabilidad y no te vienen bien los conflictos de ningún tipo. Sé prudente, mide cada paso y no te dejes llevar por tus instintos. Tu sexto sentido está de vacaciones.

Virgo. Si quieres la fiesta en paz, no intervengas en lo que no sea necesario. Permite que todo fluya y no fuerces la dirección de las cosas. Que el río retome su cauce. Acepta que en estos momentos las cosas no van a salir como quieres, ni en el trabajo ni en el amor, así que déjate llevar.

Escorpio. Que no estás en tu mejor momento lo sabes tú y quienes te rodean. Pero es ahora cuando tienes la posibilidad de demostrar de lo que estás hecho y reconocer a cabalidad quiénes son tus verdaderos amigos. Recuerda que toda crisis es una oportunidad para crecer. Aprovéchala.

Capricornio. Atraviesas por una etapa de angustia y te sientes desesperado porque crees que tus esfuerzos son insuficientes. Analiza lo que está ocurriendo y planifica soluciones prácticas y sencillas. Tal vez solo sea necesario que te conectes con tu entorno e intentes comprender a los demás.

Piscis. Estás intentando mostrar una cara que no refleje tus verdaderos sentimientos. Mientras te revistes de una sonrisa en el exterior, dentro de ti estás lleno de pasión y de ira por una situación concreta. Aunque te sientas inconforme, te hace bien aprender a controlarte. Sigue así.