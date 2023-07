Aries. Haces una contribución significativa en tu lugar de trabajo y ese esfuerzo es reconocido por muchos. Sin embargo, tus superiores prefieren mirar para otro lado para no reconocer tu esfuerzo. Tal vez sea momento de hablar con ellos y explicarles que te sientes defraudado y sin ganas de trabajar.

Géminis. Tu prestigio goza de un importante impulso, producto de tu alto sentido de la responsabilidad. La confianza en tu gestión se dispara y eso te hace apetecible para quienes administran otros negocios. Aprovecha ahora que gozas de credibilidad para buscar negociaciones que te resulten más convenientes.

Leo. Tienes el don de sacar lo mejor de las personas, pero debes asegurarte de recargar las pilas para que tengas la condición física para soportar el trajín que tú mismo impones. Te inclinas a quemar la vela por ambos lados y tu salud puede verse afectada por tu empeño en exagerarlo todo.

Libra. Lo que buscas son amores largos y permanentes, que exigen tiempo de calidad por parte de tu pareja. Ahora no te sientes pleno en ese sentido. Es por eso que debes considerar la posibilidad de cambiar de escenario, como una manera de empezar de cero. Déjate seducir y entrega todo de ti.

Sagitario. Los sentimientos y las pasiones dominan tu vida, te mueven y te pueden llevar a vivir en el paraíso…o en el infierno. Si bien el amor de pareja no va a faltarte, debes escoger la mejor opción, aquella que se adapte a tus sueños y tus metas. Casi nunca la atracción sexual es buena consejera.

Acuario. Atraviesas por problemas financieros fuertes, pero no logras que tu pareja siga tu ritmo ni tus ideas en cuanto a ahorro y buenas inversiones. Aquello puede causar fuertes discusiones. Pero está en ti encontrar la forma de que ambos alineen sus objetivos y lograr así el mejor provecho. Inténtalo.

Tauro. Has intentado callar tu conciencia con excusas que no tienen ningún valor. Ya no hay más razones que puedas aducir para explicar tu comportamiento. Llegó el momento de enfrentar tus errores, aceptarlos y disculparte si es necesario. Pero, más importante, debes reflexionar sobre lo que estás haciendo con tu vida.

Cáncer. Detén ya los enfrentamientos. Dices palabras hirientes y tomas actitudes dañinas solo para sentir que sales airoso de las discusiones. En el fondo sabes bien que no es así y que estás perdiendo lo más importante: la compañía de quienes han estado siempre a tu lado. Cambia ya tu manera de actuar.

Virgo. Para progresar, lo que necesitas son alianzas y no divisiones. Para ello, debes dar tú el primer paso. Muchas personas se interesan por tus propuestas, pero no sienten la libertad de dirigirse a ti. Derriba las barreras que tú mismo has creado y demuestra que eres alguien de puertas abiertas..

Escorpio. Si no quieres seguir lamentándote, acepta ante los tuyos que tu vida no es lo que has querido aparentar que es. Haberse equivocado no es tan grave, ocurre con todos. Lo que sí es peligroso es permanecer en el lodo solo por guardar las apariencias. Hay muchas personas dispuestas a ayudarte. Abre tu corazón.

Capricornio. Tus ideas toman una profundidad interesante, pero debes encontrar la manera de comunicarlas de manera asertiva. Te invaden sentimientos de soledad y te sientes incomprendido. Si lo piensas bien, eres tú quien ha decidido encerrarse en una burbuja de lamentaciones. Sal, hay un mundo esperándote.

Piscis. Aunque las relaciones personales no son tu prioridad, debes madurar lo suficiente para aceptar que necesitas de la ayuda de otros. Tu actitud altiva con la que quieres demostrar que eres autosuficiente se viene abajo cuando te des cuenta que tu vida afectiva está de caída. Lucha por lo que amas.