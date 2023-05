Aries. Hoy habrá un poco de todo. Aprovecha tus cualidades románticas para sorprender a tu pareja. No permitas que nada ponga freno a tus deseos, porque ellos son el motor de tu día a día. Hay mucha diversión, así que aprovecha lo mejor. Hay encuentro con gente nueva.

Géminis. Este es buen momento para hacer dinero. Pero ten en cuenta que, más allá de si consigues poco o mucho, no te vas a sentir conforme. No exageres, está bien aspirar a la superación, pero no caigas en la tentación de la ambición y la codicia desmedidas.

Leo. Deja la pereza de lado y ponte a trabajar en tus objetivos más importantes, en especial en los personales y los económicos. Tienes la oportunidad de pensar en grande y dedicarte a lo que más disfrutas. En ti está permanecer como estás o dar algunos pasos hacia adelante.

Libra. Todo lo relacionado a la vida social se ve potenciado. Adquieres una forma más libre de ser y comportarte, así como de percibir y reaccionar frente a tus propios sentimientos. Estás por buen camino, así que continúa así. Es importante dejar actuar al corazón.

Sagitario. Aunque atraviesas un buen momento económico, con un interesante crecimiento en tus ganancias, es necesario que controles un poco más tus gastos. El ahorro es algo que debes intentar mantener en todo momento. Estás muy propenso a los excesos, cuidado.

Acuario. La relación con tu familia cobra un gran impulso, sobre todo en las primeras horas del día cuando, posiblemente, recibirás una noticia que te moverá el piso. Estás muy sensible y sientes la necesidad de ayudar a ese pariente que tanto te necesita. Adelante.

Tauro. La relación de pareja se ve afectada, hay un nuevo interés hacia una persona del sexo opuesto que se ha convertido en tu gran tentación. Cuidado con lo que haces. Pregúntate si vale la pena arriesgar a tu familia por alguien que de seguro no permanecerá a tu lado.

Cáncer. Llegan ofertas oportunidades de cambio relacionadas con ganancias económicas. Los negocios están altamente beneficiados, por lo que tal vez las propuestas sean más valiosas de lo que puedas creer a primera vista. El secreto está en analizarlo todo bien.

Virgo. Sigues avanzando en un tema en el que has trabajado arduamente. Ocúpate también de tu lado más espiritual, pues necesitas un soporte para enfrentar ciertos asuntos familiares bastante complicados. Descarta todo aquello que no aporte a tu vida.

Escorpio. Formaliza el diálogo con alguien con quien solo has tenido encuentros furtivos. Sin saberlo, puedes estar perdiendo una importante oportunidad de vida. En el amor, este es un día lleno de restricciones. Aprovecha el día para darle forma a tus planes más inmediatos.

Capricornio. Te preocupas por cosas que no existen y pierdes energía innecesariamente. Tienes una gran fuerza personal que trabaja a tu favor, no des demasiadas vueltas en lo que no vale la pena y concéntrate en lo realmente importante. Piensa bien cada paso.

Piscis. La respuesta a tus necesidades está dentro de ti mismo. No busques en otros la solución, porque ellos solo podrán aconsejarte. Debes esforzarte y ser un poco más creativo. El tiempo pasa y no concretas nada de lo que te planteaste a principios de año.