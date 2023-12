Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 1 de diciembre

ARIES. Si estás interesado en el arte en cualquiera de sus manifestaciones, no dejes de ir a una exposición cuyo nombre verás anunciado en cualquier lugar. En ella encontrarás algo especial para ti.

TAURO. Hoy no será tu mejor día de la semana: te mostrarás irascible y harás muchos esfuerzos para controlar o gestionar tus emociones. No lo pagues con quien no tiene la culpa.

GÉMINIS. Una agria discusión con un familiar teñirá el día de un color que no será del todo agradable. Pero no hace falta que le des vueltas al asunto: ponte manos a la obra y busca las mejores soluciones.

CÁNCER. Estás viviendo un momento de mucha responsabilidad en el trabajo y, en ocasiones, te sientes sobrepasado, sobre todo cuando, como hoy, te toca trabajar el fin de semana. ¡Ánimo!.

LEO. Descuidas a algunos amigos a los que quieres mucho. Si hace algún tiempo no ves alguien a quien aprecias, ponte las pilas y organiza una cena o encuentro con esa persona. Lo van a disfrutar.

VIRGO. Tienes que ser muy sincero contigo mismo en todo momento: podrías confundir amistad con amor y eso a la larga sería perjudicial para ambos. No malinterpretes ciertas señales.

LIBRA. Hoy no será precisamente fácil tratar contigo. Estarás más nervioso de lo normal y harás una montaña de cualquier cosa que suceda. No eches la culpa a los demás de lo que nadie tiene la culpa.

ESCORPIO. Te conviertes en el centro de atención en una fiesta o evento privado en el que tendrás la palabra precisa para ofrecer a todas las personas con las que interactúes. Viaja a la playa.

CAPRICORNIO. Te sentirás positivo y optimista y te mostrarás abierto a aprender lo que tendrá que enseñarte una persona a la que quieres mucho. No rechaces ningún plan hoy, todo te beneficia.

SAGITARIO. No puedes meterte en todos los charcos. Intenta ser mucho más selectivo a la hora de elegir las batallas con las que te vas a involucrar. No todas las causas merecen la pena. Aprende a dilucidarlo.

ACUARIO. No puedes seguir en la monotonía, viendo los días pasar con cierta desgano y aburrimiento. Recuperar la ilusión y el entusiasmo es necesario. Organiza algo que verdaderamente sorprenda a tu pareja.

PISCIS. Vas a recibir una noticia inesperada y todo va a cambiar en un instante. No sabrás bien a qué atenerte. Ante todo, mantén la calma. Lo importante es que estés preparado para cualquier cosa.

