Aries: Estás en un excelente momento y las iniciativas que estás tomando van a salir adelante, aunque esto no significa que no tengas que luchar por ello o afrontar a numerosos competidores.

Tauro: Te sobrará tiempo para dedicarte a las personas que quieres. Podrás organizar reuniones virtuales y brindarles apoyo en sus problemas. Es una buena forma de ayudar.

Géminis: No te compliques la vida en enredos sentimentales que no van a llegar a ninguna parte. En muchas ocasiones tu lado emocional te traiciona y te lleva por caminos que no son los indicados.

Cáncer: Te darás cuenta que será imposible concluir tus obligaciones en el plazo acordado. Pide ayuda a tu pareja y lograrás tu cometido. Saca a la luz esa relación que ocultas a tu familia.

Leo: Te empeñas en seguir un camino cuando todos los que te rodean creen que no te conviene y es desacertado. Sin embargo, en esta ocasión es muy posible que tengas razón tú. Escucha el corazón.

Virgo: A raíz de malas gestiones familiares surgirán problemas con gente de tu entorno. Muestra con calma tu punto de vista. Tus relaciones íntimas están un poco frías. Pon atención.

Libra: Vas a tener noticias de un ser muy querido, o hasta incluso un encuentro con esa persona. Tras unos días de bajón vuelve otra vez la alegría a tu vida. Aprovecha esta etapa de armonía.

Escorpio: Tu ritmo de vida frenético está conduciéndote en un curso de colisión directo con el agotamiento. Mucho cuidado. No tomes una mala relación como un fracaso. Aprende de tus errores.

Sagitario: Te espera un día excelente para los asuntos del corazón, o cuando menos para pasar un día muy agradable y feliz junto a tus seres más queridos. Ideal para dar comienzo a algún prometedor romance.

Capricornio: Lograrás ver que existen actitudes en tu conducta que es imperativo modificar para encajar en la sociedad. No dilates la ruptura de la pareja solo por tener miedo a la soledad.

Acuario: Ni en tiempo de vacaciones puedes descansar y olvidarte de los asuntos materiales o laborales, pero no porque te vayan mal las cosas sino porque estás concibiendo nuevos proyectos.

Piscis: Caerás en cuenta de que has estado tomando las determinaciones incorrectas continuamente en ciertos aspectos. No temas buscar en tu pareja esa palabra de aliento que necesitas.