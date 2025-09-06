Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Horóscopo
Horóscopo 14 de junio 2025.Miguel Rodríguez//EXPRESO

Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 6 de septiembre de 2025

Escucha tu corazón y actúa sin mirar atrás. Revisa tu presupuesto y cuida los gastos.

  • Redacción Expresiones

Consulta el horóscopo de hoy sábado 6 de septiembre de 2025 y descubre lo que los astros tienen preparado para ti en el amor, el dinero, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis reciben sus predicciones para que empieces el fin de semana con claridad y buena energía.

RELACIONADAS
La piel refleja nuestro mundo interior: emociones, pensamientos y bienestar se manifiestan en su estado.

Sanar las emociones: el secreto para una piel más sana y radiante

Leer más

Aries

Hoy es un buen momento para reconciliarte con un amigo cercano. Si tienes deudas, empieza a saldarlas. Evita discusiones en el trabajo aunque tengas la razón. Tu energía física será alta.

Tauro

Podrías recibir una sorpresa en el plano sentimental. Tu economía está estable, pero controla los excesos. En el ámbito laboral, podrías vivir un giro importante. Mantén tu serenidad, eso beneficiará tu salud.

Géminis

Escucha tu corazón y actúa sin mirar atrás. Revisa tu presupuesto y cuida los gastos. Si cambiaste de empleo recientemente, mantén la calma. El ejercicio, mejor si lo haces acompañado, te sentará bien.

Cáncer

Tu vida amorosa estará llena de intensidad y romance. Si tienes un proyecto propio, dale tiempo para crecer. No es un buen día para tomar decisiones laborales. Controla tu alimentación y cuida tu peso.

Leo

Podrías tener roces con tu pareja, trata de dialogar. Si siempre soñaste con emprender, es el momento de intentarlo. Tu trabajo demandará la mayor parte de tu tiempo. No descuides tu bienestar físico.

Horóscopo
El tarot predice tu futuro.Miguel Rodríguez//EXPRESO

Virgo

Es posible que contactes a alguien de tu pasado. Los problemas económicos comenzarán a resolverse. Tu motivación laboral será muy alta. Protege tu garganta si sales por la noche.

Libra

Te sentirás inspirado para expresar tus sentimientos y conquistar. Podrías recibir ayuda económica de un familiar. Es buen momento para reflexionar sobre un cambio profesional. Mantén tu cuerpo activo con ejercicio.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 3 de septiembre de 2025

Leer más

Escorpio

El amor traerá equilibrio a tu vida. Si tus inversiones bajaron, espera antes de actuar. Buen día para estudios o avances en tu trabajo. Podrías sentir cierta inquietud, busca espacios de calma.

Sagitario

Evita tomar decisiones de pareja desde la duda. Analiza con calma cualquier propuesta financiera. Trabaja con constancia para cumplir tus objetivos. Si pasas mucho tiempo sentado, busca moverte más.

Capricornio

Los celos podrían aparecer en tu relación, pero no hay motivos. Tus finanzas están en buen momento, aprovecha para hacer un detalle a alguien. Disfrutarás de satisfacción en el trabajo. Agenda una revisión de la vista.

RELACIONADAS

Acuario

Exigir demasiado puede tensar tu relación. Usa el dinero extra para cancelar deudas. No habrá grandes cambios en el trabajo por ahora. Es buen día para iniciar clases o aprender algo nuevo.

Piscis

Tu vida sentimental entrará en una etapa de mejora. Empieza a guardar dinero para futuros compromisos. No te culpes por dificultades en el trabajo. Evita dejar que el miedo frene tu avance.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Corea del Sur fleta avión tras redada en Hyundai en EE.UU.: ¿qué pasará ahora?

  2. Luna de Cosecha 2025: cuándo y cómo ver el espectáculo desde Ecuador

  3. Ecuador cierra consulado y sede electoral en Guangzhou, China: ¿Dónde votarán ahora?

  4. Durán no descansa: madre e hijo asesinados en su vivienda

  5. Jorge Guzmán: "La grosería más grande es no convocar a Pedro Ortiz a la Tri"

LO MÁS VISTO

  1. Aumentos automáticos para jubilados: consulta si recibes el nuevo pago del IESS

  2. ¿Qué dice el SRI sobre los retrasos en la devolución del IVA para la tercera edad?

  3. Aquiles Álvarez: “Perdónenme por bobo, confié en gente que no estuvo a la altura”

  4. Devolución del IVA: Anuncios oficiales versus retrasos en los pagos

  5. Impacto de la Ley del Biess en créditos, aportes y cuentas individuales

Te recomendamos