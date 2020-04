Hollywood: quizá los cines no abran hasta junio

La industria del cine, esa que lleva magia, efectos y realidades imposibles a la gran pantalla, hoy está apagada. El brillo de la marquesina no está y las largas filas que pujan por entrar a un estreno quizá sean cosa del pasado. Pero el cine quiere continuar.

Si eres ecuatoriano debes disfrutar de Choloflix Leer más

Las buenas historias no se van. Además, hay miles de estrenos esperando un fin de semana y que este año ya no llegaron a proyectarse. Y como el séptimo arte es un fiel reflejo de la sociedad, también guarda esperanza. Así lo ha manifestado el CEO de la cadena de cines más grande de Estados Unidos, AMC Entertainment, Adam Aron. Tienen las ganas de volver a abrir las puertas de sus teatros, pero no saben cuándo ni cómo. “El verano siempre ha sido una de las temporadas de películas más grandes del año. El verano y la Navidad. Me encantaría pensar que sería a principios de este mes; nosotros esperamos cerrar entre seis y doce semanas, lo que supondría su reapertura entre mayo y mediados de junio”. A lo que agregó: “Estoy seguro de que los espectadores estarán ansiosos por regresar a las salas”.

Pero el mundo del cine no solo abarca los complejos de proyección. Los estudios son la otra ficha del juego y han perdido mucho dinero. Hasta principios de marzo, los analistas habían proyectado un perjuicio de más de $ 5 mil millones por la disminución de los ingresos de taquilla y la producción. Y eso solo contabilizaba Asia y Europa. Entonces América todavía no estaba cerrando sus salas. Pero se han ido tomando soluciones momentáneas para salir a flote este año.

Sony, por ejemplo, trasladó la mayoría de sus títulos con fechas de lanzamiento de 2020 a 2021. Disney ha desplazado a Mulan y Black Widow, pero no ha asignado nuevas fechas. Warner Bros. ha optado por posponer Wonder Woman 1984 hasta agosto de 2020. Y Universal ha retrasado Fast & Furious hasta 2021... Y esto solo por nombrar los títulos más destacados.

La seguridad primero. Adam Aron dijo que AMC está ingeniando una estrategia para cuando pueda reabrir sus teatros. Dijo que la compañía está buscando máquinas de lectura de temperatura, así como procedimientos de limpieza más estrictos. “Estamos muy concentrados en llegar al otro lado de esta crisis”, dijo.

El streaming, la salvación

Mientras que James Bond, Sin tiempo para morir se atrasó hasta noviembre, su propio estudio, Universal Studios, ha anunciado que las películas que todavía están a la espera de su debut en salas pronto estarán disponibles en plataformas digitales asociadas a un precio de $ 20. Esta podría ser la solución para sobrellevar el impacto económico que ha causado la pandemia de COVID-19. Expertos dicen que estamos empezando una nueva era en el mundo del entretenimiento. Hasta la fecha, Netflix ha estado haciendo bastante ruido con sus películas originales. The Irishman , Marriage Story , The Two Popes, Uncut Gems y The King recibieron todos los reconocimientos de los organismos de premios de la industria en la historia reciente.