El hijo de Sharon recibió su primera comunión

Me pica la lengua. Giovanny, hermano de Samantha Grey, compartió con sus familiares esta ocasión especial

Giovanny, el hijo de Sharon, hizo su primera comunión. El adolescente compartió con su hermana Samantha Grey y el resto de familiares en esta ocasión tan especial. Si la cantante viviera, habría hecho el gran festejo como a ella le gustaba. No pasaba nada por alto.

Es todo un hombrecito, el tiempo ha pasado volando. En 2025 se recordarán diez años de la partida de su progenitora.

Sofía Caiche solo habla de sus exparejas

La actriz Sofía Caiche se hace un flaco favor hablando de sus exparejas. A veces menciona al padre de su hija Renata, Armando Paredes, y en otras les toca el turno a Vito Muñoz, Rayo… En el programa El hueco de Jonathan Estrada, Fernando Villarroel fue el nombrado, lo que al actor y director no le agradó y el lío provocó una sanción en YouTube.

Es una mujer talentosa, trabajadora, no necesita hablar de ninguno de ellos. Es notorio que a Fernando le tiene un gran resentimiento. Tras una relación de aproximadamente seis años, él se casó con Paola Olaya. Debería ignorarlo porque queda como que no lo supera. Tiene una relación que merece respeto. Póngale atención y no la descuide.

Denisse Molina presentará libro

La expresentadora de noticias de Ecuavisa, Denisse Molina, quien ahora vive en Portugal vendrá al país para la presentación del libro Diversidad, Equidad e Inclusión como un camino de vida de Karina Ruilovo.

Durante dos años vivió en Tailandia y en 2024 se trasladó a Europa con su familia. El lanzamiento está previsto para diciembre.

