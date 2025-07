El hijo de Anita Buljubasich: Marcelo Naht se hizo tatuajes en homenaje a su madre

El hijo de Anita Buljubasich, Marcelo Naht se hizo dos tatuajes en homenaje a su madre. “Los tres, Gabriela, Ana Paula y yo planificamos hacerlo, pero mis hermanas lo hicieron primero. Ellas se tatuaron solo el nombre, yo el nombre y apellido. No es cualquier letra, es su firma original. La tomé de una que hizo cuando yo estaba en el colegio”, cuenta.

El tatuaje de la firma de Anita. Cortesía

No son los únicos diseños, tiene otros en su cuerpo. El nombre y el apellido de la popular presentadora que falleció el 15 de abril se lo tatuó en la costilla izquierda.

El segundo tatuaje es un sol (que representa a Ecuador y Argentina) y se lo hizo en la espalda.

"Mi mami odiaba los tatuajes"

“Mi mami odiaba que nos toquemos el cuerpo con algún diseño, pero yo quería tenerla en mi piel. Soy su hijo y amo todo lo que me dio en vida, lo que se esforzó para que sea un hombre de bien. Le he prometido a ella que nos volveremos a encontrar, no sé cuándo, pero lo haremos algún día”, añade.

Marcelo luce muy delgado, al igual que Anita se operó para bajar de peso. “Estoy flaquísimo. Llegué a pesar 250 libras, ahora estoy en 135. Si lo hubiese pensado bien no me la habría hecho, pero ya está. Hay que aceptar las decisiones que se toman. Me encanta cocinar y lo sigo haciendo, pero ahora ya no me gusta comer”. En noviembre del 2025 serán tres años de que regresó al quirófano.

Una partida repentina

La presentadora y productora, Anita Buljubasich, murió a causa de un paro cardíaco, una emergencia médica provocada por algunas causas.

Fallleció de manera repentina a sus 66 años. Nació en Argentina, pero vivió en Ecuador desde el año 1971

