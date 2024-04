Henry Cavill: el actor de Superman a la espera de su primer hijo

El matrimonio de Henry Cavill (40) y Natalie Viscuso (33) florece con la llegada de un nuevo integrante a la familia.

La pareja se encuentra a la espera de su primer bebé, una noticia que se dio a conocer en redes sociales mediante un video en el que Viscuso, quien salía de una cena junto a su esposo, deja ver ante la cámara de los paparazis su vientre embarazado.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el actor no se ha pronunciado sobre este evento en su vida y, para sorpresa de muchos, en su lugar hizo un espacio en sus redes para homenajear a Meat, su mascota fallecida hace más de un año.

No es una sorpresa que la pareja decida reservar los detalles sobre el estado de la productora, ya que la discreción en el vínculo estuvo presente desde que inició y posterior a abril del 2021, cuando lo dieron a conocer.

Se presume, en base a la imagen, que la ejecutiva se encontraría en su segundo trimestre de embarazo. No obstante, no puede ser confirmado. El anuncio ha causado una gran conmoción entre los seguidores de Henry, quienes no tenían idea de que pronto daría este paso en su vida.

Los comentarios más recurrentes son de quienes se sienten desconsolados por la noticia. “Con mucha tristeza, quiero decir que me enteré de la misma manera que ustedes”, comparte una fan de Cavill.