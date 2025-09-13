"Hechizos para reparar un cuerpo roto", danza y memoria en la escena quiteña

La investigación-creación de Anna Jácome, Artemisadanza, se estrenará en la Compañía Nacional de Danza

La obra ahonda en las heridas que deja la violencia y la posibilidad de sanarlas a través del arte.

Un cuerpo que guarda memorias y cicatrices. Un movimiento que busca sanar desde la pausa, la respiración y el silencio. En la obra Hechizos para reparar un cuerpo roto, la coreógrafa Anna Jácome propone al espectador adentrarse en un viaje performático donde el cuerpo no solo danza, sino que también habla y recuerda.

La pieza llega al escenario de la Compañía Nacional de Danza tras un proceso de investigación-creación desarrollado durante los estudios de maestría de Jácome en la Universidad de las Artes, en Guayaquil. El resultado es un dispositivo performático que reflexiona sobre las heridas que deja la violencia y la posibilidad de sanarlas a través del arte y la colectividad.

Este montaje es parte de Interfaces Creativas, un proyecto de residencia artística que la Compañía Nacional de Danza llevó a cabo entre julio y septiembre de 2025. La iniciativa incluyó convocatorias públicas nacionales y audiciones generales, en las que la propuesta de Jácome fue seleccionada para culminar el proceso.

¿Cuándo se presenta?

Sobre el escenario estarán intérpretes-creadores como Carlos Quito, Alexandra Fernández, Franklin González, Tamia Loya, Kevin Hurtado, Jimena Villa, Ronal Medina, Catalina Riofrío, Pedro Sarzosa, Ximena Tobar y Sebastián Zamora. La propuesta cuenta además con la colaboración de artistas en sonido, iluminación y registro visual, conformando un equipo interdisciplinario que amplía las dimensiones de la obra.

Anna Jácome se define como una artista de “cuerpo-denuncia”. Su trayectoria combina danza, teatro y performance en un lenguaje que denomina danza-denuncia, una apuesta por confrontar las violencias estructurales y activar memorias desde la práctica escénica. Con estudios en la Universidad Central y la Universidad de las Artes, ha convertido su trabajo en un espacio de acción poética y política.

El montaje es parte de Interfaces Creativas, un proyecto de residencia artística que realizó la Compañía Nacional de Danza. Cortesía

Hechizos para reparar un cuerpo roto tendrá dos funciones los días 19 y 20 de septiembre, a las 18:00, en el Teatro de la Compañía Nacional de Danza, ubicado en las calles Río Coca y París, en Quito. El ingreso será gratuito para el público.

