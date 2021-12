El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle han dado a conocer la primera fotografía de su hija Lilibet "Lili" Diana al incluir una imagen de la bebé en la postal con la que los duques de Sussex han deseado unas felices fiestas a sus seguidores.

En la foto aparece el matrimonio, su primer hijo, Archie, y "Lili", que nació hace seis meses.

La fotografía está acompañada por un mensaje del matrimonio en el que señalan que el nacimiento de Lilibet en 2021 les ha hecho "una familia".

La pareja añadió que habían hecho una donación, aunque sin indicar la cantidad, "a varias organizaciones que honran y protegen familias, desde aquellos que están siendo desplazados desde Afganistán, a familias estadounidenses en necesidad de permisos de paternidad/maternidad".

En concreto, los duques donaron el dinero a siete organizaciones, entre las que figuran Team Rubicon, Marshall Plan for Moms, Human First Coalition y Paid Leave For All.

La baja por maternidad y paternidad ha sido una de las causas que Markle, de 40 años de edad, ha adoptado desde que abandonó su carrera de actriz y se casó con el príncipe Enrique.

En octubre, Markle solicitó a los líderes políticos estadounidenses que la baja pagada de maternidad y paternidad fuese incluida como parte de las iniciativas legislativas de la Administración del presidente Joe Biden.

Biden ha intentado aprobar esa medida en el Congreso dentro de un gran plan social, pero de momento no tiene los votos para lograrlo.

El mensaje de la pareja, que vive en California, no menciona en ningún momento la crisis causada por la covid-19 y que para cuando concluya 2021 habrá causado alrededor de 5,4 millones de muertes, de las que 810.000 fueron en Estados Unidos y 148.000 en el Reino Unido.