Harry no irá a boda de su amigo y compadre para no ver a su hermano

Se cuenta y no se cree. La relación entre el príncipe Guillermo y su hermano Harry son peores de lo que se esperaba. El esposo de Meghan Markle habría tomado una drástica decisión para evitar al heredero del trono británico, ha rechazado la invitación a la boda de un amigo cercano.

Esta medida es porque durante sus últimos viajes a Reino Unido su familia ha intentado evitar por todos los medios un encuentro y mostrar cualquier tipo de acercamiento. Un momento que habría afectado mucho al hijo pequeño del rey Carlos III.

Hugh Grosvenor, séptimo duque de Westminster, contraerá matrimonio con Olivia Henson, el próximo 7 de junio en la catedral de Chester. Este es un gran amigo de Harry. El experto real Tom Quinn afirma que el marido de Meghan Markle inicialmente tuvo dudas sobre si ir o no a la ceremonia, pero finalmente "no quiere volver a ver a su hermano".

En declaraciones a The Mirror, Quinn asegura que la decisión de Harry de no asistir a la boda de Hugh Grosvenor ha sido "probablemente inevitable. No puede soportar la idea de estar en el mismo edificio que su hermano y mucho menos en la misma habitación”.

Además, Tom revela que Harry "Es muy cercano a Hugh Grosvenor, pero asistir a una boda en la que su hermano será la persona que se encargue de amenizar la llegada de algunos de los presentes no la acepta". El príncipe Guillermo ejercerá de padrino en el matrimonio que se celebrará en la catedral de Chester.

El experto real añade que según su opinión "Harry sintió que debería haber sido invitado a hacer este papel tan importante, pero una vez más su hermano tiene prioridad". Pero no solo eso, se ha dicho que el hecho de que Harry no asista a la boda del duque de Westminster es un gran "shock" para la familia real y el propio novio.

Los amigos están "muy unidos", lo que hace que toda la situación sea "muy triste". Y es que Hugh Grosvenor ha estado durante muchos cumpleaños junto al duque de Sussex y los dos incluso han viajado juntos a África. "Cuando eran niños, los dos pasaban mucho tiempo juntos”.

Carlos III es padrino de Grosvenor, ya que mantuvo una estrecha amistad con su padre, el difunto Gerald Grosvenor.

Guillermo pidió a Hugh que fuera el padrino del príncipe George, y Harry hizo lo mismo tras el nacimiento de Archie. Según las últimas noticias, George desempeñará un papel clave en el enlace junto a su padre.

El duque de Westminster asistió a las bodas de ambos hermanos, la de Guillermo y Kate en 2010 y la de Harry y Meghan en 2018.

