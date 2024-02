'Los Hackers': No hay cama pa' tanta gente...

El espacio 'Los Hackers de la farándula' tendrá tres nuevos integrantes, Héctor Alvarado, experto en belleza y no en farándula; Cinthya Coppiano y Connie Garcés. Ellos se sumarán al elenco integrado por Dieter Hoffmann, Lazito de la farándula (foto), Aura Arce y Marián Sabaté. Además Kevin Amaguaña, quien aparece con un buzo y se tapa la cabeza y la cara.

¿Hay cama pa’ tanta gente? Esa es la pregunta que nos planteamos. Tal vez alguno de los mencionados salga, la soga se romperá por lo más delgado. Si según Santiago Castro querían rebajarle el sueldo y supuestamente por ello se fue, ¿cómo ahora se contrata a tres talentos? No tiene sentido.

¿Alguno trabajará gratis o por canje (como ahora se estila), dividirán lo que ganaba Santiago en tres o simplemente la producción tuvo un tiempo contento al comunicador y luego hizo de las suyas para sacárselo de encima?

Elizabeth Cader se quedó con las ganas...

La salvadoreña Elizabeth Cader, novia de Don Day, se quedó con las ganas de ocupar un cargo público en su país. Aunque repartió huevos, camisetas... y besó niños y ancianos durante la campaña, no logró convertirse en diputada. La gente no come cuentos.

Se marchó con su música a otra parte

El cantante Daniel Betancourth, quien se atrevió a ser parte del reality 'MasterChef Celebrity', viajó a Estados Unidos y, según sus amigos, se quedará un tiempo por allá. Su intención es hacer música, en Ecuador cada vez a los artistas se le complica dedicarse a su profesión, a lo que aman. Hablando del espacio de cocina, el 5 de marzo finalizará. En Teleamazonas analizan presentar una nueva temporada con famosos.

