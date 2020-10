Guns N' Roses & Bon Jovi reciben un homenaje esta noche en Guayaquil

Tras una larga pausa, debido a la pandemia, la banda Rock of Ages regresa con fuerza a los escenarios, presentando un tributo a dos bandas que dejaron un importante legado musical en las décadas del 80 y 90: Guns N' Roses y Bon Jovi.

EXPRESIONES habló con Andrés Albán, baterista y uno de los artífices del homenaje que se llevará a cabo esta noche, a las 20:00, en el Teatro Centro de Arte y cuyo valor tendrá un costo de 20 dólares.

"Ellos vendieron millones de álbumes y llenaron estadios, siendo así parte de la era del rock que dominó el planeta en su momento", indicó el músico quien para este miércoles compartirá la tarima junto a Demetrio Maggio (voz), Humberto Zamora (guitarra) y Yamil Chedraui (bajo).

El también lider de la banda Batukka enfatizó que el Teatro Centro de Arte cuenta con todos los protocolos de seguridad sanitaria por lo que será la sede para este retorno. "Estamos felices de tocar en vivo, con sonido profesional, luces, humo y pantalla gigante, elementos que el público ha añorado durante todo este tiempo".

Albán añadió que Rock of Ages no se ha dormido en sus laureles durante la cuarentena, además de los videos y transmisiones virtuales, aprovecharon el tiempo para producir su primer videoclip de un tema inédito en inglés y en la línea de hard rock, titulado Rock was made in hell (Raise your hands ) que será presentado esta misma noche.