Guaynaa y Lele Pons niegan maltrato animal

Este fin de semana estalló un nuevo escándalo en las redes sociales luego de la publicación de un video de Guaynaa y Lele Pons en la que salen junto a un pequeño aligátor. Los usuarios se escandalizaron por las condiciones en las que nadaban junto al reptil. En el ámbito de las celebridades han existido varios casos no tan prudentes junto a quienes compartimos este mundo. La veterinaria guayaquileña Gabriela Vázquez explica que la mejor forma para acercarse a la fauna es por medio de albergues o centros especializados. “No es adecuado rentarlos y sacarlos de su hábitat por diversión”, sostiene. Y eso va para todos, famosos o no.

Esto es MALTRATO ANIMAL, esto NO es legal, y esto es HORRIBLE. Que personas publicas como @stefroitmanok y @lelepons hagan virales y de público conocimiento esto, es tristísimo.

Tener un animal para su diversión no está bien, 2021 y hay que explicarlo todavía? pic.twitter.com/QztZ9zEY7y — tati (@angelitoespos) January 17, 2021

En las historias de Instagram de ambos artistas asombró la presencia de un pequeño aligátor con su hocico sellado con cinta. Esto se volvió viral en redes sociales, ya que fueron acusados de no tener al animal en las mejores condiciones. “Alguien avísele a Lele Pons que es vergonzoso hacer cosas así y justificarse con que no los conoce y puede morder. Claramente sí, pero si sabiendo eso vas a tenerlo fuera de su hábitat y a ponerle una cinta para divertirte con él, el problema eres tú. Esto es maltrato animal”, sentenció el texto que acompañaba el hilo de Twitter.

Para la doctora veterinaria Gabriela Vázquez, claramente hay una mala manipulación con el reptil endémico de la Florida. “La piscina con cloro no es su hábitat y no es correcto tenerlo así porque le están ocasionando un estrés tremendo en el animal. Sin embargo, los alligátores son permitidos como mascotas en algunos lugares de Estados Unidos. En el video no le están haciendo daño en sí, pero provoca un mal ejemplo”. Horas después de colgar los videos, una amiga cercana a Lele mencionó que era su mascota y la cinta que tenía en su hocico era por precaución.

El rapero puertorriqueño ya dio su versión en un tuit y aclara que es muy normal tener como mascotas a estos animales en el estado de la Florida, como indicó la doctora Vázquez.