La Gringa: “Callie, mi compañera de aventuras, ya tiene permiso para viajar”

La Gringa tiene listas sus maletas para viajar a Estados Unidos, donde compartirá con sus familiares y trabajará una temporada.

Partirá el jueves 9 de julio y volverá en septiembre. Según la modelo y presentadora este será el último año en el país. Ha programado retornar definitivamente a EE. UU. en 2021.

En este viaje la acompañará su mascota Callie (de 4 meses), a quien adoptó luego de rescatarla de las calles. El veterinario le hizo el respectivo examen y se encargó de poner los papeles en orden para que pueda salir de Ecuador sin problemas.

“Ella es mi nueva compañera de aventuras, ya le dieron permiso para viajar”, dice La Gringa, quien le gustaría recorrer el mundo.

Le preocupaba que no autorizaran su salida. "El médico me dijo que estaba dispuesto a ir al aeropuerto conmigo para hablar, pero por fortuna no fue necesario".

El fin de semana fue una de las animadoras del evento a favor de su amiga, la reportera Karen Lasso, quien atraviesa una dura situación económica y está a punto de alumbrar.