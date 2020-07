'La Caramelo': "Efraín conmigo es muy amoroso y dulce"

Alejandra Jaramillo, presentadora del programa 'En contacto', está a punto de debutar como la protagonista de 'Sí se puede', la producción de Ecuavisa que recrea lo que sucedió previo a la primera clasificación de Ecuador a un Mundial de fútbol.

“Se fusionan dos mundos, el de los jugadores y el de la hinchada. La historia principal es la de Jaime Iván Kaviedes”, cuenta. En esa trama, 'La Caramelo' interpreta a Camila, uno de los amores del futbolista.

En la vida real, es la pareja del también presentador de la revista matinal, Efraín Ruales.

¿Qué expectativas tiene con este dramatizado?

No me gusta ponerme expectativas con respecto a la reacción del público, prefiero ponerme metas personales con mi trabajo, que este hable por sí solo y que los televidentes opinen. Interpretar a Camila fue un reto porque nunca me imaginé estar en un protagónico llorando, peleando o dándole una cachetada a un hombre. Alejandra nunca lo ha hecho.

Ha sido extraordinario vivir la experiencia de un protagónico. Aún no sé la fecha de estreno, el horario será el prime time. Hay que dar resultados en ese horario (risas). Con las justas terminamos de grabar la telenovela, de inmediato reventó la pandemia.

¿Qué fue lo más complicado de este protagónico?

Llorar. Transmitir una emoción de manera natural, meterse en el personaje y que no me afecte. A veces me tocaban ese tipo de escenas de las 8 a 12 de la mañana. Y luego debía grabar escenas en las cuales tenía que sentirme alegre. Me entrenaron para poder entrar y salir de las emociones. Lo que quiero es que cuando me vean actuar se conmuevan.

¿Las escenas románticas no fueron tan complicadas?

Con esas no hubo problemas porque tuve un gran compañero, Eduardo Maruri, quien interpreta a Kaviedes. Un chico profesional, respetuoso y responsable, es agradable trabajar con personas así. En las escenas de besos con Eduardo hicimos un buen equipo. Nos sentimos cómodos los dos.

¿Considera que ya era el momento de un protagónico?

No era algo que yo estaba buscando, solamente se dio. Cuando me enteré de que fui la elegida, me sorprendió porque en las audiciones participaron tremendas actrices. Cuando hice el casting con Eduardo Maruri de inmediato supe que él iba a ser Kaviedes. El director general, Peky Andino, nos dijo que no tenía dudas, que nosotros éramos los protagonistas.

¿Está preparada para las críticas?

Lo estoy. Veo mi trabajo como una bendición o un regalo. Las cosas no solo vienen con una parte buena, también hay el otro lado. Las críticas son parte de este trabajo y las escucharé. Nunca hay que dejar de aprender, ni pensar que me lo sé todo porque logré algo.

Siempre hay que estar en constante evolución, con los pies puestos sobre la tierra. Además hay que ser humilde para que lo único que suene es mi trabajo.

¿Cómo hace para no marearse porque usted es un personaje mediático?

Mi familia, ellos son mi cable a tierra. Mi mamá (María Elena) siempre me dice: “El día que vea que te quieres elevar en algún sentido, te jalo de las orejas y te regreso a la tierra”. El ejemplo que me da mi abuelita, mis hermanas... eso lo que me estabiliza. El trabajo ni los logros deben hacerme cambiar. Mi mamá también manifiesta: “este trabajo es momentáneo”. Mañana vendrán otros rostros, solo debemos aprovechar las oportunidades.

Por ser una presentadora de TV, ¿se cree que su personaje es Gabriela Pazmiño, quien fue pareja de Kaviedes?

Es una recopilación de las historias de amor que él tuvo. No es Gabriela Pazmiño, no solo estuvo con ella.

Primero surgieron rumores de que 'En contacto' se iba del aire porque redujo el horario y luego de que iban a salir presentadores.

Cuando preguntamos nos dijeron que sigamos trabajando y que el equipo se iba a mantener. El cambio de horario se dio porque el canal ha estado trabajando con la mitad del personal. La idea es que luego retomemos el horario habitual. Siempre habrá gente que quiere dañar. Las piedras se lanzan al árbol que da los frutos más bonitos. Nosotros no paramos y trabajamos en plena crisis.

¿Usted se enfermó de coronavirus?

Mi mami se enfermó, también mi papá (Julio). Yo tuve, pero me enteré luego de que me hice una prueba, mi único síntoma fue la tos, ni gripe ni problemas para respirar.

¿Mantiene buenas relaciones con Gabriela Pazmiño?

¡Claro que sí!

Gabriela Pazmiño dejó de seguirla en las redes sociales y a Efraín Ruales, también.

No sé las razones. Me di cuenta cuando las páginas de farándula lo comentaron. Me quedo con mi experiencia de haber trabajado con ella, la conocí como profesional y madre. De eso tengo las mejores referencias. Supongo que estuvo depurando sus redes sociales para estar tranquila. A veces se aplasta el botón por error, tal vez eso le ocurrió y más adelante nos vuelva a seguir.

Cuando se habla de corrupción, a veces pagan justos por pecadores. Ahora meten en el mismo saco a todos los talentos.

Creo que es por la crisis política que vive el país. Casi siempre se generaliza, eso es lo malo. La verdad siempre sale a la luz. Los que no tienen nada que ver, no deben preocuparse. Duele que señalen e involucren en algo que no es cierto.

Eso me sucedió con el viaje a México cuando dijeron que el dinero de una empresa lo había financiado. Me pareció terrible, sentí coraje e impotencia. Un paseo que me gané en un concurso organizado por diario EXTRA.

¿Qué le aconsejó a Efraín Ruales cuando lo relacionaron con Daniel Salcedo (involucrado en casos de corrupción).

Él me preguntó mi opinión y le dije que hable. Había gente que pensaba que no era necesario, muchas veces se piensa que el silencio otorga. Le dije que no se pelee ni se enoje, ni se victimice, solo que explique los hechos. Habló con la verdad, guiado por sus convicciones y principios. Luego de aquello se acabaron los comentarios porque lo hizo de manera adecuada.

¿Cómo nació su relación con Efraín?

Primero compartimos como compañeros, nuestra relación se dio poco a poco. Alguna vez lo intentamos, luego decidimos que mejor no. En otro momento lo volvimos a intentar, pero de una manera diferente y cuidándonos bastante porque el hecho de trabajar en un mismo programa se presta para que la gente piense que es otra cosa y no una relación.

¿Qué la enamoró de Efraín?

Como es puertas adentro.

¿Y cómo es…?

Un hombre bondadoso, tranquilo, sencillo y que prioriza a su familia.

Efraín no expresa con frecuencia sus sentimientos públicamente, ahora lo hace.

Es algo que le ha nacido, demostraciones genuinas y espontáneas. Conmigo es muy amoroso y dulce, totalmente opuesto a lo que ven. Él dice que es parco.

Son dos personalidades diferentes…

Eso es lo lindo. No me gusta una persona como yo, si es igual a mí, me aburre (risas). Ser diferentes nos ha hecho bien a los dos, es bonito.

¿Mantener una relación con otro talento mediático es complicado?

Lo sé, pero cuando los sentimientos son de verdad el camino es más llevadero. La relación que sostengo con Efraín es algo que hemos construido poco a poco, con bases sólidas y tratamos de dar lo mejor de cada uno para que camine hacia adelante y para que lo mediático no nos afecte.

¿Es celoso?

Para nada, trabajamos en el mismo medio y nos comprendemos.

La expareja de Efraín, Michela Pincay, dijo que él encontró en usted lo que buscaba.

No sé lo que encontró en mí, pero me siento feliz con lo que estoy viviendo. Si encuentro una persona con la que pueda formar una familia, no tengo problema en decirlo. Él también quiere una familia, pero sin apuros ni presiones. Efraín es parte de mi presente, si se vuelve parte de mi futuro sería maravilloso y lindo.