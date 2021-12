Sus fans han vivido de cerca su historia desde el principio, por eso, a manera de regalo, los artistas colombianos Greeicy y Mike Bahía, a través de un video musical, compartieron la noticia de la llegada de un nuevo miembro a su familia.

La melodía en mención se llama ATT: Amor, un tema que celebra la vida.

"Esta experiencia que se viene significa una oportunidad para aprender, crecer, trascender y volver a ser niños, siento que hoy en dia, ya después de saber lo que vamos a vivir cada vez que vemos niños, que vemos padres, decimos que rico porque los niños llegan a recordarte lo que es ser niño”, reveló Greecy en su cuenta de Instagram

La pareja aprovechó también para confirmar la gira 'Amantes Tour' por Colombia y otros países. En el periplo, los admiradores de la dupla podrán observar de cerca el crecimiento del bebé y vivir junto a Greeicy la faceta de mamá.

“Yo algo que desde siempre he hablado con el equipo de trabajo y con Mike, es que no sabíamos cuándo llegaría esta experiencia, que en algún momento de la vida llegaría, pero siempre les dije, yo necesito estar en una tarima con mi barriguita, necesito que mi bebé, viva conmigo esta experiencia así de conectado con eso que a mí tanto me apasiona y compartirlo con la gente, que al final ha sido testigo de nuestra historia” comentó la caleña.