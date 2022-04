La sensación de normalidad tras lo más grave de la pandemia ya se siente en el mundo. Y la gala de los Grammy anglosajones fue reflejo de esto. En esta edición 64, los protocolos de bioseguridad se ‘relajaron’, y el uso de mascarillas y la vuelta del aforo completo dan ejemplo para los países del mundo.

El evento fue presentado por Trevor Noah quien, con buen humor y simpatía, logró llevar la velada que no tuvo chistes ni comentarios fuera de lugar como lo ocurrido en los pasados premios Óscar.

Trinidad Cardona: ¿Quién es el artista que canta la canción del Mundial 2022? Leer más

Él prometió que más que una noche de premios sería un gran concierto y así fue. Cantaron entre cada categoría principal, las únicas televisadas (el resto se otorgó en un evento previo). Olivia Rodrigo, J Balvin y María Becerra, BTS, Silk Sonic, Lil Nas X, Billie Eilish, Lady Gaga, Jon Batiste, John Legend, Justin Bieber, H.E.R, Brandi Carlile y Carrie Underwood fueron los encargados del toque musical, con variados géneros y estilos de performance.

El momento más emotivo fue el tributo póstumo para los miembros de la academia que ya no están con nosotros. Ben Platt, Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr. y Rachel Zegler fueron los encargados de la interpretación musical, en la que resaltó Taylor Hawkins (Foo Fighters) y Vicente Fernández.

Gritando libertad

Su música es fortaleza, emoción y libertad. Jon Batiste, ganador del álbum del año por We are, es pianista, compositor y director de orquesta. Este año recibió once nominaciones, de las que obtuvo cinco, incluyendo también mejor video musical, mejor interpretación de american roots, mejor canción de american roots y mejor banda sonora para medios visuales.

Con Freedom (Libertad), canción que presentó en el escenario de los Grammy, demostró que su talento es descomunal; el suyo fue uno de los mejores shows. La canción es un himno para la comunidad afromericana y las minorías sexuales. Muy acorde a los tiempos actuales.

John Legend. Cortesía

En apoyo a Ucrania

Ucrania fue parte de la fiesta de la música, incluso con la presencia de su presidente, Volodímir Zelenski. El mandatario mandó un mensaje en video para que entienda la situación de millones de desplazados y pidió que se mantengan los canales abiertos para “conocer la verdad” de la guerra contra Rusia.

Luego de esto subió John Legend, quien junto a su piano estrenó en exclusiva la canción Free. Allí cantó junto a las artistas ucranianas Lyuba Yakimchuk, Siuzanna Iglidan y Mika Newton.

Gabriela Pazmiño: "​Fue emocionante firmar este contrato (con RTS)" Leer más

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Cortesía

“Es una canción que se inspiró en los cantos espirituales y los himnos de mis antepasados afroamericanos, esclavizados y oprimidos, quienes a su vez se inspiraron en la historia del antiguo testamento de Moisés, que guio a su pueblo hacia la liberación de la esclavitud”, explicó el músico.

Olivia Rodrigo. Getty Images for The Recording A

Olivia Rodrigo gana tres, pero rompe uno

Si alguien puede ser considerada la nueva princesa del pop, ella es Olivia Rodrigo. A sus 19 años, la actriz y cantante consiguió ocho nominaciones y ganó tres, solo con su primer álbum (Sour). Ella se mostró sorprendida y agradecida en todo momento por llevar los trofeos a mejor nuevo artista, mejor interpretación pop solista y mejor álbum pop vocal. Arrebatándole a íconos mundiales como Bieber y Ariana Grande.Ya en la sesión de fotos frente a la prensa, ocurrió un problemita: se le cayó y rompió uno de los gramófonos dorados. En los próximos días se lo repondrán.

Latinos ganadores