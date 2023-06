La cantante, compositora, actriz y empresaria cubano-estadounidense Gloria Estefan, hizo historia y se convirtió en la primera latina en ingresar en el Salón de la Fama de los Compositores. Estefan recibió el reconocimiento durante una gala celebrada en el hotel Marriott Marquis de Nueva York.

"A los fans que han encontrado en mi música lo que yo encontré en la música de los compositores que han cambiado mi vida y han alimentado mi alma, les doy las gracias por ese privilegio. Y puedo asegurarles que es igual de mágico desde el otro lado de la canción", aseguró.

A Estefan se le atribuye la popularización de los ritmos latinos y la creación de grandes éxitos como "Rhythm Is Gonna Get You" y "Let's Get Loud". En esa misma noche el rapero Post Malone recibió el premio Hal David Starlight, destinado a jóvenes compositores, y el veterano compositor Tim Rice obtuvo el premio Johnny Mercer.

Sade y Snoop Dogg, anunciados en enero como candidatos para 2023, aplazaron su entrada hasta un año más tarde. El segundo se retiró días antes por "motivos personales".