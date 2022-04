La periodista Gisella Buendía es parte del programa que Carlos Vera dirige en radio Centro, 'Del día a la noche'. A la guayaquileña le tomó por sorpresa la llamada del entrevistador para que diera sus puntos de vista respecto al fútbol. Estar junto al comunicador manabita, desde agosto del año pasado, le ha demandado meterse en otros aspectos noticiosos.

¿Cómo ha logrado que el carácter de ambos compagine?

(Piensa) La verdad tenía mis dudas cuando él me llamó a la entrevista. A Carlos lo conocí por una charla que nos dio a los periodistas de radio Caravana. Dijo que tenía talento, que le gustaba mi personalidad y que apuntaba a crecer muchísimo.

Eso fue hace 5 años. Surge esta posibilidad del programa, me llama, nos reunimos y me dijo lo que quería. Para mí es uno de los mejores entrevistadores. En el periodismo todos saben quién es él. Cuando me llamó a la reunión tuve miedo, no de fracasar, pero sabía de su carácter, también tengo mi forma de ser.

En algún momento escuché decir que Gisella Buendía es la mujer que ha logrado dominarlo.

(Risas) Él a veces también me lo dice, en el programa o fuera del micrófono. La gente no sabe cómo puede hacer bromas conmigo; siempre me dice que se divierte en el programa. Puede llegar con estrés, pero acá viene y se relaja. Siente que puede confiar en mí. Me considera su amiga, pero no sé si haya logrado dominarlo, no creo que ninguna mujer haya podido hacerlo.

¿Qué ha aprendido de él?

¡Uf!, un montón. Primero, que he logrado obtener más personalidad para demostrar quién soy ante el resto. Siempre digo, si estuve sentada con Mario Canessa, con Carlos Vera, puedo sentarme junto a cualquiera y discutir del tema que sea.

¿Le han hecho sentir diferente por ser mujer?

Por el simple hecho de ser mujer siempre te van a ver diferente o dirán que no sabes. Ese respeto de estar sentada junto a él me da mucha seguridad y confianza y eso es lo que Carlos me ha dado. Me siento más segura para asumir retos y quizás en otros programas donde otras mujeres no han estado; estoy ahí por mi capacidad y personalidad.

¿Nunca se ha sentido acosada?

Depende de qué tipo de acoso. Porque creería que a veces se confunden...

Algo parecido a lo que le ocurrió hace poco a una colega suya

En una profesión donde hay muchos varones, me ha pasado que me dicen, "qué guapa te ves, qué sexy". Incluso hacen bromas al aire en doble sentido, pero hasta ahí, nunca una propuesta indecorosa. Son bromas que parecerían que fueran normales, pero está mal.

¿Y qué ha hecho en esos casos?

Siempre parar el carro. Lo he hecho al aire, muchas veces en radio y en TV y créeme que no volvió a pasar.

Sabía que...

Soltera, de 32 años. Labora en el grupo Caravana, en Diblu, radio Centro y en GolTV.

La pasión por el fútbol le viene desde los 8 años. Tiene 15 tatuajes.

Le encantan las mariposas y las flores.

Es adicta a los ejercicios, tiene un gimnasio en su casa.