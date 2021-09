Regresar a los escenarios le ha caído como moneda de oro al cantautor ecuatoriano Gianpiero. La pandemia alejó obligadamente a los artistas, pero poco a poco él está de regreso al lugar que ama. Así fue como tuvo su primera presentación en vivo en la pasada ceremonia de Miss Ecuador, que se llevó a cabo en la ciudad de Quevedo.

Esta fue la oportunidad perfecta para presentarle al país su más reciente sencillo, Tonight, con el que explora nuevos sonidos alejados de la kizomba, que fue por muchos años su género insignia. En esta entrevista nos da detalles de esta experiencia musical, la participación de Maga Córdova y el lado sexy que exploró para el videoclip que acompaña el tema.

¿Qué tal sintió este reencuentro con su público?

El 2020 fue un año muy loco. Me siento con mucha, mucha suerte de poder decir que sigo dedicado a la música y poder recorrer lugares.

¿Se siente como reiniciando la carrera?

Quizá no tan drásticamente, porque he sacado canciones, pero sí hay una sensación de ‘reseteo’. Es como volver a sacar la cabeza sin saber lo que vamos a encontrar. Siguen las restricciones y limitaciones para nuestra actividad.

¿Cómo se ha adaptado a estas nuevas circunstancias?

Bueno, ahora que hablo contigo, es la primera vez que hago una gira de medios a distancia. Aprendí a hacer conciertos digitales para varias marcas. Y es algo muy extraño. Cantarle a un teléfono no tiene mucho sentido.

Con Tonight se involucra en un nuevo sonido, más anglo. ¿Cómo lo denomina usted?

El tema de composición se me hace rico en inglés o español. Ahorita, en esta época, cuando lanzas una canción no sabes en dónde la van a escuchar. Ahora toda la música es global. Por ejemplo en Spotify, el segundo país que me escucha es España. En Deezer en Francia. Uno nunca sabe lo que podría pasar.

¿Hay canciones escritas en inglés?

Completas no. Solo varias frases que me gustan y que podría usar en algún momento.

Ahora que habla de internacionalización, ¿sus planes son mudarse a Miami?

Me gustaría hacerlo en algún momento. La última semana de septiembre estoy por ahí, pero para abrir una carrera en otro país uno primero tiene que conquistar su tierra y en Ecuador me falta mucho. Hay rincones que mi música no ha alcanzado.

Más de Tonight

En el videoclip de Tonight es la primera vez que Gianpiero deja ver su marcada musculatura. Él se considera muy tímido, pero como parte de la historia tuvo que mostrar sus abdominales. Sin embargo, pidió hacerlo de la forma más recatada posible, porque el director quería que grabara la escena sin camiseta. Rafael Cedeño y Trupak Studios fueron los encargados de la parte visual. El video muestra un contraste entre escenas románticas y seductoras, mientras transcurre la noche. La canción está ya en todas las plataformas digitales.