Gian Marco: “Cada canción es un gajo de mandarina”

Acaba de cumplir 31 años en su carrera musical. El talento del cantautor peruano Gian Marco viene desde su infancia, cuando acompañaba a su mamá, Regina Alcóver, en obras musicales y programas de televisión.

El amor por la música ha crecido con él. Hoy, con 50 años, está lleno de experiencias y deja que sea el arte lo que lo llene de asombro para seguir creando. EXPRESIONES conversó con el afamado cantautor peruano por el estreno de Mandarina, su álbum 16.

Este disco cuenta con la participación de Rozalén, Coti y Diego Torres. Es un trabajo que se creó durante los meses de cuarentena en la que Gian Marco reafirma su confianza en la reinvención creativa.

Mandarina es un título llamativo, ¿por qué se decidió por él para el disco?

A mis discos por lo general les pongo de título lo que creo que significa para mí. Casi nunca es el nombre de una canción, pero cuando llegó esta palabra Mandarina, supe que era algo así como que cada canción era un gajo de esta fruta. Hay canciones que sorprenden, más ácidas, más dulces, con más pelos. Y también es muy comercial y que causa curiosidad.

También causa alegría y buena onda, como al escuchar la canción promocional.

La canción es de amor, de coquetería, pero también tiene pinceladas de folclor andino. Pensé en el Huaylas, que es una parte de los sonidos tradicionales que tiene mucho saxofón y zapateo. Soy un seguidor de estos ritmos. Y nuestros países comparten muchas similitudes en su folclor. Soy un músico que como cantautor me gusta poner un poquito de esto.

Mandarina cumple su sueño de sacar un álbum folclórico o ¿vendrá uno más a fondo al respecto?

Va a venir algo más profundo. Mi sueño es hacer algo exclusivo del folclor. Este disco me acerca a ese sonido.

¿La investigación y prueba de adaptar estos sonidos a su música fluyó rápidamente?

Sí. Fue muy natural. Nunca fuerzo las cosas. Cuando haces música tienes que identificarte. Conozco del folclor latinoamericano y como cantautor me siento con las ganas de poder expresarlo. Me cuesta mucho etiquetar mis canciones.

Hay un poquito de varios ritmos en este disco...

Correcto. Hay una canción que se llama No va a ser fácil, que tiene mucho del pop de los 80. Prefiero vivir sin ti es del blues de los 60. Pasa es una canción que ha sorprendido. Es muy sexy.

¿Qué marca en su carrera este álbum que es el 16?

Me impresiona lo perseverante que puedo llegar a ser. Con este disco aprendí a no perder mi capacidad de asombro, a no dar nada por sentado y que estoy bendecido de poder trabajar en lo que más amo.

Y fue más especial porque se grabó durante toda la pandemia.

Sí, fue complicado. Pero los músicos ya grabamos hace un par de años remotamente. La tecnología te permite hacer muchas cosas.

¿A quién le gustaría darle una canción?

Lo último que hice fue con Abel Pintos. Con Carlos Rivera. Estuve colaborando también con Juanes, que quizá pronto salga. Pero no tengo como a alguien en la mira.

¿Y para su hija?

Nicole es una genio. Está haciendo una carrera maravillosa. Ella y yo sabemos que llegará el punto de hacer algo, pero no es el momento. Ella a mí me supera. A su edad yo no había logrado lo que ella.

También dijo:

zx “La gente es muy exigente. Cuando sacas un álbum ya quieren escuchar algo nuevo. La inmediatez está a la orden del día”.

zx “Quiero hacer un video con Coti, con Rozalén. Hacer las cosas bien, con tranquilidad”.

zx “No disfrutamos ni las conversaciones. Hemos convertido todo en descartable, incluso en la música. Yo no quiero ser así”.

Imperdibles

zx El álbum fue producido por Sebastián Krys.

zx Gian Marco incorporó el charango, un instrumento de cuerdas tradicional andino que incluyó siguiendo el ritmo de la danza tradicional peruana.

zx El video de Mandarina fue grabado en Lima con la ex Miss Mundo peruana Maju Mantilla como protagonista.

Este álbum es el resultado de mucha paciencia, serenidad y aprendizaje. Cada canción tiene su razón, su historia y su propio color. No me gusta etiquetar el estilo de mi música en los discos, mis canciones son eso… canciones. Gian Marco

Así fue como empezó a colaborar

Gian Marco ha hecho de sus canciones grandes himnos en voces de otros artistas, porque sus composiciones han sido interpretadas por Mijares o Alejandro Fernández.

En Mandarina invitó a varios amigos para cantar. Esto fue lo que nos dijo: “Cuando terminé de producir las canciones me dije: ‘Necesitan colaboraciones’. Y así aparecieron estos nombres de forma aleatoria. Los escuché y fue ‘esta suena a Coti’. ‘Aquí voy a invitar a Rozalén.’ ‘Esta es para Diego Torres’. Simplemente los imaginé. Llamé a Coti, le gustó Así soy yo y la grabamos. Le envié Quédate hasta que amanezca a Rozalén, que no la conocía en persona y fue muy loco y lindo. Una hermosa comunión. Y Diego Torres es un gran amigo. Es la segunda vez que trabajamos juntos. Todo fue muy natural, no tuvo que ver el tema marquetero. Fue algo muy profundo”.