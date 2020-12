Geraldine Weber: "Soy una mujer prointensa"

Hablar de Geraldine Weber es referirse a una de las mujeres con más conciencia cívica y amor por Guayaquil, una ciudad por la que ha trabajado desde diversas aristas. Es oportuno abordarla para que responda a El Cuestionario.

Usted ha destacado en el mundo de la comunicación, el mercadeo, la publicidad y la política...prácticamente lo ha hecho de todo...

Me considero una artista, mi agenda está dibujada, yo empecé pintando, luego estudié publicidad, me involucré en el diseño creando los trajes para las comparsas en las fiestas de Guayaquil y elaborando los bocetos para los diversos desfiles. Y he estado involucrada también en producciones musicales.

Y sé que también es una mujer provida, ¿en qué otras cosas es pro?

Soy prointensa (risas). Cuando se me mete algo en la cabeza, no hay quien me detenga, cumplo mis metas, aparte de defender la vida que es una causa que llevo en mi corazón, yo defiendo la familia después de recibir un favor de Dios al haber recuperado mi familia, la estructura más importante en la sociedad.

Usted tuvo un quiebre con su esposo, Max Meitzner, y volvió a casarse. Entonces sí cree en las segundas oportunidades...

Uno se prepara para muchas cosas, desde empezar una carrera hasta para bajar de peso. Pero no te preparas para un matrimonio ni para ser padres. Haber fracasado, sufrido y tocado fondo para darnos una segunda oportunidad yo lo considero un milagro, pero que conlleva un trabajo y así empezamos un nuevo matrimonio.

¿Es cierto que de novios ustedes eran conocidos como Barbie y Ken?

(Risas) No sabía eso, pero la Barbie en la casa es mi hija Geraldine.

Lleva varios años siendo una ‘madera de guerrero’, ¿cómo hace para mantenerse siempre fuerte como el roble?

Yo acepto lo que no puedo cambiar, trasciendo y aprendo. Esas son las claves de mi vida.

Como mujer creativa, ¿qué le hubiese gustado inventar?

Me hubiese gustado ser la inventora de la paz, de ese valor interno. La gente busca la felicidad a través del dinero, el placer o el poder cuando la verdadera está dentro de nosotros. Me gustaría crear una fórmula para que la gente la tenga y evitar tanto odio y violencia.

¿Y ante qué circunstancias pierde esa paz?

Yo trabajo en mi propio dominio para mantenerla. Soy la responsable de dar frutos externamente. Cada uno debe estar consciente que cada acción viene acompañada de una factura. Hay que vivir plenamente haciendo el bien y dejando un legado.

¿Y qué es lo que le hace bien?

Yo encontré a Dios en esta etapa de mi divorcio, de renacer y descubrirme. Me siento orgullosa de decir que soy una mujer cristiana y amar a Dios por sobre todas las cosas.

Una de sus intenciones es sanear la Asamblea Nacional. Miguel Canales León

Uno de sus proyectos es que vuelvan a darse en las escuelas y colegios materias como cívica y urbanidad...

Hay que regresar a la génesis, los buenos modales, la cívica, la ética, el buen vivir, llevarnos bien, no ser odiadores.

¿A quién quemaría como año viejo?

Sí tengo a alguien, pero no te voy a decir (risas).

¿A quién le gustaría decirle sus cuatro verdades en este momento?

Soy demasiado frontal para guardarme las cosas, pero soy de las que perdono y suelto rápido.

¿En qué no negocia?

En valores y causas, como defender la vida. Me causa tristeza ver tantos niños y jóvenes consumiendo drogas. Jamás negociaría con un narcotraficante por ejemplo. Detrás de una adicción hay gente talentosa que tiene la oportunidad de recuperarse.

Es mujer de decretos...

Decreto cosas pero me aferro a la voluntad de Dios. Me he dado durísimo planeando cosas que al final dependen de una voluntad superior.

PINP PONG

¿Un político para sacarse el sombrero?

Jaime Nebot.

¿Un asambleísta?

Henry Cucalón.

¿Alguien para aprender?

Luis Almeida.

¿Qué sacaría primero de un incendio?

A mis hijos. Ya lo hice antes.

¿No se iría de este mundo sin...?

Sin haber construido centros de rehabilitación para adictos.

¿En qué da guerra?

En el Código Orgánico la Salud.

¿Quemará a Lenín como año viejo?

No haré año viejo. Recibiré el 2021 con globos para celebrar la vida.

¿Una cualidad?

La honestidad.

¿Un defecto?

La intensidad.

¿Su vida en una película?

Indiana Jones.

“Durante mi divorcio arrastré mucho resentimiento, tuve que trabajar en mí y hacer un inventario personal”.