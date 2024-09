Ganadoras de la noche en el show de talentos de Reina de Guayaquil 2024

La noche de talentos del concurso Reina de Guayaquil 2024, celebrada en el Teatro José de la Cuadra de la Plaza Colón, dejó en claro que no solo basta con montar un buen show; se necesita actitud para merecer el primer puesto. Así fue como Jeniffer Tutivén se convirtió en la favorita del evento.

Con mensajes conmovedores sobre la mujer, escenografías decoradas con lámparas, telas, animales adorables e instrumentos fuera de lo común, el evento deslumbró a todos por la dedicación de cada una de las quince candidatas a Reina de Guayaquil.

Ellas lograron conectar con el público a través de presentaciones cargadas de emoción y creatividad. Cada detalle fue meticulosamente pensado para transmitir mensajes de empoderamiento y resiliencia. Este nivel de entrega no solo mostró el talento individual de cada concursante, sino también el esfuerzo por representar a la mujer guayaquileña con orgullo y autenticidad.

Y las que mejor lo hicieron fueron Jeniffer Tutivén, Arianna Miranda y Eunice Ramos.

Jeniffer Tutivén impacta al público con su coreografía y mensaje de empoderamiento en el show de talentos de Reina de Guayaquil 2024 gerardo menoscal

Primer lugar: Jennifer Tutiven y su danza con mensaje

Con una coreografía que se volvía más deslumbrante con el pasar de los segundos, Jeniffer quiso dejar mucho más que simples pasos de baile en el escenario de Plaza Colón.

“Busqué una meta grande, que era poder transmitir un mensaje a la juventud: el de parar la violencia”, comparte ella. Más allá de que la canción (Sin miedo, de Vivir Quintana) que acompañó su baile contemporáneo contiene fuertes mensajes sobre la violencia de género, Jeniffer preparó su acto con la intención de homenajear a las personas que han pasado por todos los tipos de violencia.

Para lograrlo, tuvo cinco ensayos con todo su equipo, compuesto por dos grupos de niñas y una señora, quienes fueron claves para darle el toque de dramatismo que buscaba.

Aunque los nervios estuvieron presentes, dejó todo en manos de Dios para transmitir su mensaje con claridad. “Justo antes de salir, recé y dije: Dios, que sea mi cuerpo el que exprese el mensaje que Tú quieres transmitir al mundo”.

Esta no fue la primera vez que la candidata a Reina bailó. Jeniffer ha practicado este arte desde los doce años y su instructor de baile, Jeff Jiménez de Studio Silvdance, la ha acompañado en toda esta trayectoria. “Tenía cinco años sin bailar y cuando me acerqué a él, me dijo: ‘Tú tranquila, ensayamos’. Fue entonces cuando me di cuenta de que, al igual que andar en bicicleta, lo que bien se aprende, nunca se olvida”, concluye con tono de alivio y felicidad.

Arianna Miranda retoma su pasión por el saxofón en una presentación inolvidable en el Teatro José de la Cuadra Plaza Colón gerardo menoscal

Segundo lugar: Arianna Miranda y su pasión por el saxofón

Desde su primer día como candidata a Reina de Guayaquil, Arianna decidió prepararse para el show de talentos. Ella toca el saxofón desde los 12 años, pero lo dejó a los 17. “De vez en cuando tocaba, pero lo que realmente me hizo volver fue esta noche (del sábado), y quiero seguir haciéndolo porque no entiendo por qué lo dejé. Me siento tan libre cuando lo toco”, dice con un tono de asombro.

Así se sintió su presentación. A pesar de los problemas técnicos, ella fluía con disfrute en su acto, interpretando la canción Titanium de David Guetta ft. Sia, lo que hizo que varios en el público se movieran al ritmo. Ni el jurado pudo contenerse.

Fueron tantas las emociones que vivió en su performance que “cuando bajé, me puse a llorar de la emoción”, dice riendo. “Estoy demasiado orgullosa, nunca me había presentado en un escenario tan grande tocando el saxofón”, afirma con emoción.

Arianna comparte que siempre ha tenido un gran miedo escénico, lo que la ha limitado en el desarrollo de sus habilidades artísticas. “Es algo que decidí cambiar y por eso me metí en el concurso”, aclara. “Es un reto personal y me siento más segura de mí misma”.

Eunice Ramos transmite serenidad con su interpretación en arpa, logrando el tercer lugar en el show de talentos de Reina de Guayaquil 2024 gerardo menoscal

Tercer lugar: Eunice y su arpa que calma al público

La perseverancia rinde frutos, y así fue como Eunice alcanzó el tercer lugar con su presentación, interpretando canciones clásicas de Guayaquil, como Azabache de Julio Jaramillo, en arpa.

“Soy artista desde hace cinco años, y mi presentación requirió bastante ensayo”, comenta. Por eso practicó todos los días para asegurar un buen desempeño.

Este esfuerzo la ayudó mucho a la hora de subirse al escenario. “Estaba muy tranquila y sentí paz. El arpa me da eso, es un instrumento que transmite tranquilidad”, explica, señalando que conectó con el arpa para compartir esa misma emoción con el público.

Cuando anunciaron que había obtenido el tercer lugar, hizo un pequeño baile de victoria. “Me siento increíble”, dice con emoción, “porque no me presenté con la intención de ganar, sino para que las personas puedan conocer este instrumento, que no es tan popular... Y nada, ¡a seguir adelante como la artista que soy!”, concluye.

Actuaciones destacadas del show de talentos Reina de Guayaquil 2024

Aunque no se llevaron los primeros puestos, estas presentaciones llegaron a los corazones del público:

Milena Bastidas y su acto de adiestramiento canino junto a su perrita Amber Paloma.

María José Silva y su mezcla de danza árabe con flamenco.

Anette Arbito y su interpretación de Parte de tu mundo de La Sirenita.

Valentina Encalada y su performance de Britney Spears.

