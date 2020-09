Gabriela Pazmiño: "Los 1.2 millones de dólares son producto de mis ingresos"

Luego de que dos medios de comunicación tradicionales publicaran acerca de Gabriela Pazmiño y la probabilidad de que la expresentadora de En contacto haya "movido 1.2 millones de dólares al exterior durante la pandemia" , ella conversó con EXPRESIONES.

"Es inhumano. Si fueran páginas de farándula de las redes sociales no les pararía bola, pero hablamos de medios que la mayoría de la gente considera serios, prestigiosos y replican una noticia que no tiene bases ni fundamentos. Tengo cómo demostrar que esa cifra es producto de mis ingresos, derivados de mi esfuerzo y mi trabajo que responden precisamente a la investigación que me hacen de 2014 a la presente fecha".

Pazmiño asegura que "se trata de una patraña", "una campaña de desprestigio" de la que desconoce el fin. "Este lunes hablará mi abogado en una rueda de prensa para dar a conocer documentos que avalan mi inocencia, ni siquiera Fiscalía los tiene. Es increible lo que se dice, porque es información pública del SRI".

Los cuestionados 1.2 millones de dólares, de acuerdo a la comunicadora, son producto de su labor en diversos medios (período 2014-2020) y responden a sueldos recibidos, impuestos de divisas, contratos y publicidades en redes sociales.

Gabriela dice que sus ingresos son públicos y están en el SRI. Cortesía

"Algunos medios dijeron que yo he ganado esa cifra en los últimos meses y ahora un diario asegura que yo he sacado ese monto durante la pandemia y una revista se hace eco de esa afirmación. ¿Dónde está el documento que avala eso?. Yo iba a hablar, pero como estoy en un proceso de investigación y lo que diga puede ser tergiversado, mi abogado hablará por mí. Quieren destrozar mi imagen y tengo que defenderme, he enviado las respectivas cartas, deben rectificar y pedirme disculpas públicas por lo que han hecho".