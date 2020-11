Francisco Jiménez: "Nunca he sido el alma de la fiesta"

Guayaco, playero y, sobre todo, pelotero. Tres características que definen al político Francisco Jiménez, candidato para Asambleísta por CREO. Aunque tiene fama de ser algo parco o tímido, como él se califica, no hay nada que anime más al exgobernador del Guayas que un tema de Mecano, Bacilos, Justin Bieber o Maluma. Para saber más de él, se sometió sin reparos a El Cuestionario de EXPRESIONES.

Empezó en Ruptura 25, ahora está en CREO. Me cuentan sus amigos que puede cambiar de partido político, pero jamás su camiseta del equipo de fútbol...

Tengo grandes amigos en el Colegio de Abogados y en el Javier, en el cual me gradué. Como me encanta el fútbol, por donde voy estudiando o trabajando armo un equipo para divertirnos un rato.

Es muy inteligente para jugar, es volante defensivo y luego de que termina el partido corre a la casa. Eso sí, les deja pagada la jaba...

(Risas) Sí, es parte de lo nuestro, de ser guayaquileño. Vengo de una familia de grandes deportistas. Mi tío, Abel Jiménez Parra; tengo un primo, Álvaro Cañarte, que jugó béisbol en Los Tigres de Detroit. El deporte lo llevamos en la sangre y parte de eso es también compartir con los amigos, fregar un rato, ver quién hizo ‘la casita’ en el partido.

¿Pero por qué se va corriendo? Dicen que es mandarina. Paga la jaba y sale corriendo porque su esposa no le ha dado permiso...

(Risas). A veces sí, a veces no. Sí me quedo, sino que la gente se quiere quedar de largo y luego a la farra.

Pero a usted le gustan las reuniones, las farras. Es el hombre de los asados...

Sí, me gustan las parrilladas, yo las preparo y a veces se me quema una que otra carne, pero en general pasamos bien. Todo forma parte de compartir. Estar en contacto con la gente, con los amigos. Soy muy amiguero, me ha tocado estudiar varios años en Londres, Bruselas, París. Y en todos lados era siempre lo mismo: mi grupo de amigos y el peloteo.

¿Por lo menos mete goles?

Me gusta más hacer jugar al equipo. Cuando la tengo adelante, la meto. Me encanta toquetear (carcajadas).

¿A quién le sacaría tarjeta roja?

¡Chuta! A algunos políticos les sacaría tarjeta roja pero, sobre todo, a la corrupción.

Pero todos dicen lo mismo, hablan de la corrupción y seguimos igual...

Yo digo que no hay que vivir de la política, sino para la política. Una vez que se tiene una vida más o menos organizada y cuando se ha podido ser útil en lo privado es tiempo de proyectarse en lo público.

¿Cuál ha sido el golazo de su vida?

Casarme con mi esposa. Me volvería a casar cien veces.

Tengo otro dato que dice que es bueno para cantar en el karaoke, pero malo para bailar...

Me gusta más cantar. A veces en los recorridos vamos caminando y nos encontramos con alguna celebración y toca bailar,. Pero es curioso, soy medio tieso. Me cuesta un poco.

En los recorridos suele mostrarse parco... ¿o es tímido? ¿Cómo se considera?

Soy un poco tímido, retraído, es una cuestión de personalidad. Hay gente que es más avión, dicharachera.

Ha llegado gente por la que nadie da dos reales y está solo por carisma, que es necesario para llegar. Me dicen ‘Francisco como que tiene que trabajar en eso’...

Como que le falta, le falta... (risas).

Como que le falta un poquito...

Nunca he sido el alma de la fiesta. He renunciado a serlo porque no es mi estilo, pero soy una persona en quien se puede confiar y cumple su palabra. No me gusta tomar atajos en la vida, cada cosa tiene su momento y procedimiento. A veces dicen ‘tienes que ser más avión, más lanzado, más sabido’, pero ese no es mi estilo. Eso sí en la cancha me gusta ganar legalmente.

¿En la cancha es rajero, de los que meten zancadillas?

Si me toca meter la pierna fuerte, sí lo hago. Respetando el reglamento y el rival, al árbitro y a los espectadores.

Tengo estudiantes que compiten conmigo en el mismo distrito, incluso nos apoyamos en las redes.

No le gusta perder, pero en política...

Toca perder, pero a veces en política perder es ganar y a veces ganar es perder. Hay gente que llega muy rápido a un cargo público y cree que ha llegado al cielo y se equivocan y terminan muy mal, porque no han estado lo suficientemente preparados. Como que se encontraron un guachito de lotería en la calle. En cambio hay otros que llegan y se quedaron para hacer cambios como Mandela, Churchill, Lincoln...

Su playlist

Siempre canta música de los 80, además de Bacilos y rock latino.

Mecano. 'Me colé en una fiesta'. Alguna vez me tocó, no me invitaban a todas, tenía que ver cómo hacía, me tocaba meterme por las rejas (risas).

Justin Bieber. Eso es herencia de mis hijos. Lo fui a ver, cuando vino a Quito. Fui con mi hija y lo disfruté tanto como ella. Nos cogió la lluvia, pero el chico súper profesional y con una versatilidad increíble. Ñami y Sorry (risas).

Y de Maluma... Hawai. (Canta) Puede que no te haga falta na’, aparentemente na’, Hawái de vacaciones, mis felicitaciones...

Y de rock latino, ¿cuál recuerda? ¡Uf! Charly García, Los prisioneros, de los Hombres G me gusta Indiana, La chica cocodrilo, Bacilos es chévere.

Tiene un playlist más o menos movido... Sí, surtidito. Siempre voy escuchando música, me pone de buen humor. A veces cuando uno está frustrado o mal genio, la música lo levanta.

Ping-Pong

¿Tarjeta amarilla o roja? Amarilla, a las personas siempre hay que darles una segunda oportunidad.

¿Whisky o cerveza? Cerveza, la Club verde me encanta.

¿Europa o América Latina? Me encanta Europa, pero definitivamente, América Latina. Yo soy bien ‘sudaca’. Digan lo que digan, tenemos nuestra identidad y escala de valores.

¿Traje o ropa sport? Antes era mucho de traje, pero hoy no. Todavía lo uso, pero lo fui dejando hace cinco años. Antes no podía salir sin corbata.

¿Rock latino o heavy metal? Rock latino, ese griterío no me gusta.

