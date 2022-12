Con frecuencia, María Teresa Guerrero, quien vive en Estados Unidos, visita la ciudad ya sea por contratos con marcas, por eventos deportivos en los que participa o para reencontrarse con sus amigos y familiares. Está en Guayaquil de nuevo. La próxima semana viajará a Miami para acudir al matrimonio de una gran amiga. “De aquí me voy para allá”, dice.

La expresentadora y deportista no pasará las fiestas de Navidad y Fin de Año en su tierra. “Tantas idas y vueltas, ya es mucha plata. Disfrutaré en mi casa con mi exesposo (Danny Glick), quien ahora es mi mejor amigo y con mis perros (Pinchy)”, comenta durante su permanencia en el Puerto Principal.

La relación de ellos llegó a su fin tras 10 años. María Teresa lo anunció en su cuenta de Instagram en febrero del 2022. No hubo escándalos ni agresiones. “Las parejas se separan porque tienen estilos de vida o puntos de vista distintos, se cumple un ciclo. Danny es mi mejor amigo, nos amamos, nos respetamos, nos hablamos todos los días. Separarse no significa que no nos quisimos y que nuestra relación no haya sido maravillosa”, manifestó en ese entonces.

Con Danny.

Recientemente, ‘La flaca’ estuvo en boca de todos cuando Los hackers le dijeron de todo menos bonita por un comentario que ella hizo sobre el programa 'En contacto'. No comparte el contenido ni el manejo actual de la revista de Ecuavisa. Por aquello debieron ofrecer disculpas. “Di una opinión, no insulté”, indicó la expresentadora.

Aparentemente no hubo problemas, pero conociéndola, no todo fue amor y paz.