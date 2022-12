La FIFA lanza la banda sonora oficial del Mundial

La FIFA ha anunciado este viernes 9 de diciembre el lanzamiento de la banda sonora oficial del Mundial de Qatar 2022, publicada por Universal Arabic Music, Universal Music Group y Republic Records.

La banda sonora está compuesta por canciones que ya se han convertido en himnos interpretadas por artistas internacionales de los más diversos géneros musicales.

Desde la electrizante colaboración de Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares para Tukoh Taka, el primer himno oficial del Festival de Aficionados, hasta Dreamers, la canción de la estrella de BTS Jung Kook que interpretó en la ceremonia inaugural, el pasado día 20 de noviembre, en el estadio Al Bayt de la localidad de Al Khor, todas reflejan "el entusiasmo mundial que rodea" al torneo.

Según informa la FIFA, las canciones de la banda sonora han recibido más de 300 millones de visitas en YouTube. Dreamers y Tukoh Taka encabezan actualmente la lista de los mejores vídeos musicales de esta red.

Tukoh Taka llegó a ser el número uno en la lista general de canciones de iTunes, mientras que Dreamers se situó en los primeros puestos de las listas Billboard Digital Song Sales, Spotify Top Songs y Amazon International Best-Seller.

Otras canciones son Arhbo, que suena en la salida de los jugadores antes de los partidos en Catar, así como Hayya Hayya (Better Together), The World is Yours to Take y Light The Sky.

En la banda sonora también participan artistas como Trinidad Cardona, Davido, AISHA, Ozuna, Gims, Lil Baby, Tears for Fears, Balqees, Nora Fatehi, Manal, Rahma Riad, Nasser Al Kubaisi, Ayed y Haneen Hussein.

RedOne, productor discográfico ganador de premios Grammy y ejecutivo de entretenimiento creativo de la FIFA, aseguró que está "increíblemente orgulloso de haber entregado Dreamers, el mayor estreno en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, que ha atraído más de 60 millones de visitas en YouTube de todo el mundo".

"Ha habido canciones oficiales para ediciones anteriores de la Copa Mundial de la FIFA, pero nunca una banda sonora de varias canciones que dé vida al espíritu de unidad y unión mundial que ha contribuido al ambiente especial de este torneo pionero", incidió.

"Voces globales distintivas -incluidos algunos de los artistas más grandes de la música- forman parte de esta historia, y la energía contagiosa de esta banda sonora conectará con los amantes de la música, así como del fútbol, en todo el planeta", añadio.

"La fuerza de la Copa Mundial de la FIFA como espectáculo global ofrece a los artistas de esta banda sonora una plataforma fantástica para llegar a un público enorme. La banda sonora compartirá la emoción de este alegre festival del fútbol con entusiastas de todo el planeta y dejará un legado inspirador, no sólo en Oriente Próximo, sino en todo el mundo", indicó Monte Lipman, Fundador y Director Ejecutivo de Republic Records.

Mientras, Wassim 'SAL' Slaiby, fundador y consejero delegado de Universal Arab Music, comentó que "es un triunfo y un verdadero hito para el fútbol y la música, y al reunir una gama tan diversa de artistas y géneros de todo el mundo, la lista de canciones celebra la unidad y la atmósfera única de la Copa Mundial de la FIFA".