'Hayya Hayya (en inglés Better Together)' es la primera canción dada a conocer oficialmente como parte de la banda sonora del Mundial Catar 2022.

'Hayya Hayya', primera canción de la banda sonora del Mundial Leer más

La estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha son los intérpretes de este tema, que amenizará la cita futbolística más importante del mundo.

A muchos les extrañó no ver a Shakira entre los artistas que la ejecutan, pues la artista colombiana se ha convertido en un sinónimo de Mundial. Ya en ediciones anteriores ha dado voz a los temas oficiales de esta fiesta deportiva, entre las que sin duda destaca el popular 'Waka Waka', tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2010. Así como “La La La” de Brasil 2014.

Con este contexto no es para menos que la cantante se robara el protagonismo en redes durante este 1 de abril, cuando 'Hayya Hayya' fue presentada previo al sorteo oficial de la copa.

Una gran cantidad de usuarios pidieron, a través de Twitter reclamaban a la FIFA conovocar nuevamente a Shakira a participar del soundtrack oficial del mundial que se vivirá en Catar este año.

Queremos a Shakira cantando en Qatar 2022 💃🏼⚽ #ShakiraForQatar2022 pic.twitter.com/S6HsR6td7G — Juan Diego Correa (@Jdieegocorrea) April 1, 2022

Shakira sacando la canción del Mundial 2022 pic.twitter.com/SNCFQdajIV — 🦍 (@DanideConha_) April 1, 2022

La’eeb, la mascota oficial de Catar 2022 Leer más

Yo decepcionadx por que Shakira no es la que canta la canción del mundial de Qatar 2022 #ShakiraForQatar2022 pic.twitter.com/ylubfE2oXa — Memes_Shakira2.0 (@Memes_Shakira2) April 1, 2022

"Regresemos mejor a los tiempos de Waka Waka. Devuélvanos a Shakira", escribía una usuaria de la popular red social.

Hablar de las canciones del mundial es uno de esos raros casos en donde casi todo Twitter se pone de acuerdo. Pero sí, me encanta que tengamos claro que Shakira con su Waka Waka y Ricky Martin con su Copa de la Vida tienen el trono. Muy fan 🛐 #Qatar2022 pic.twitter.com/E3kUp1rLNp — [Carla] (@shannonlada) April 1, 2022

Regresemos mejor a los tiempos de Waka Waka. Devuélvanos a Shakira 😤 pic.twitter.com/68lqNInXRu — renacova  (@renacova) April 1, 2022

-Escuchaste la canción del mundial?

-Na, para mi es con Shakira, Ricky Martin o nada pic.twitter.com/u2tMAHiDSu — Eliana Montenegro (@LlamameRomina) April 1, 2022

El ganador del Mundial se embolsará 42 millones de dólares Leer más

CANCIONES OFICIALES DE LOS MUNDIALES

Chile 1962: El rock Mundial

Inglaterra 1966: World Cup Willie (Where In This World We Are Going)

México 1970: Fútbol México 70

Alemania 1974: Futbol / World Cup Fanfare

Argentina 1978: El Mundial / Marcha Oficial del Mundial ‘78

España 1982: El Mundial

México 1986: El mundo unido por un balón

Italia 1990: Un estate italiana

Estados Unidos 1994: Gloryland

Francia 1998: La copa de la vida / La Cour des Grands

Corea - Japón 2002: Boom!

Alemania 2006: The Time of Our Lives

Sudáfrica 2010: Waka Waka (This time for Africa) / Wavin’ Flag

Brasil 2014: We Are One (Ole Ola)

Rusia 2018: Live It Up