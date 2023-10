Festival GEMS: Eugenio Derbez será homenajeado

El festival de cine GEMS de Miami, Florida (EE.UU.), se inaugurará el próximo 2 de noviembre con el largometraje Radical, protagonizado por el mexicano Eugenio Derbez, quien recibirá el premio GEMS Impact, informó la organización de esta cita anual del séptimo arte.

La programación de la décima edición de este festival, una de las dos citas anuales del Festival de Cine de Miami (MFF, en inglés), incluye un total de 26 largometrajes provenientes de 14 países, entre los que figura Radical, dirigida por Christopher Zalla y basada en un hecho real en torno a un maestro de escuela en una zona fronteriza aquejada por la violencia y la corrupción.

Tras la proyección, Derbez recibió el GEMS Impact Award “por su extraordinaria contribución al panorama del entretenimiento latinoamericano, además de llamar la atención sobre el avance de la equidad educativa para los estudiantes latinos”, según la organización del evento dirigido por la universidad Miami Dade College (MDC).

La programación del evento de cuatro días, que se llevará a cabo en el Koubek Center del MDC y los Silverspot Cinema, incluye la sección Four Centerpiece Screenings, con la última película del realizador Juan Antonio Bayona, La sociedad de la nieve, seleccionada para representar a España en la 96 edición de los Premios Óscar.

Figuran también en esta sección la reciente ganadora del premio del público en el Festival de Toronto, American Fiction, de Cord Jefferson; la cinta animada The Boy and the Heron, de Hayao Miyazaki, y Saltburn, de Emerald Fennell.

El 5 de noviembre, el festival cerrará con The Holdovers, del aclamado director estadounidense Alexander Payne y protagonizada por Paul Giamatti, conocido por la serie Billions.