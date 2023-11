Festival Equis: “Toda lucha social merece una película”

¿Qué sí es necesario hablar en Ecuador? Esa es la frase con la que se describe la consigna con la que ha trabajado el festival Equis este año. Virginia Sotomayor, una de las gestoras de este encuentro cinematográfico, está entusiasmada por la expansión que ha tenido en esta quinta edición.

Junto con Estefanía Arregui y Anahis Córdova han trabajo en el último año en la búsqueda de títulos que se sumen a esta propuesta. Recibieron 160 en la convocatoria abierta. Finalmente, entraron cintas de más de 15 países, con un gran despliegue de propuestas ecuatorianas.

Este festival independiente no es competitivo. Su principal objetivo es mostrar las diversas realidades que viven niñas y mujeres de distintas etnias, géneros, orientaciones sexuales, religiones y otras identidades.

Por eso, año a año, hacen un proceso de selección cada vez más minucioso, lo que podría considerarse también en más trabajo. “Muchas veces ingresan en la convocatoria de películas, cintas en las que la protagonista es mujer, pero finalmente esto no significa que tenga los parámetros de la lucha feminista”, aclara Virginia. Y agrega: “Cuidamos que si el personaje fue víctima de violencia, no caiga en la revictimización, que no se creen otras violencias o estereotipos de género, que no hayan existido denuncias de acoso durante la filmación… Tenemos muchos lineamientos y, sí, puede ser que sea más complicada esta selección de filmes a diferencia de otros festivales”.

La búsqueda de calidad técnica también es un pilar importante. “No solo cuidamos la temática y la forma, sino también la calidad. Conocemos de festivales de cine de derechos humanos que a veces sacrifican la calidad. Procuramos que vayan a la par”.

Ecuador presente

En Equis, el cine ecuatoriano tiene su lugar bien ganado. En este año participan 9 cortometrajes y un largometraje. Marieta es el título del audiovisual local de larga duración, dirigido por Paula Parrini y Diego Arteaga. Este filme tiene una historia particular que cuenta. “Marieta empezó como un proyecto en el barrio La Mariscal en Quito. Hacían pasar a una cabina móvil a mujeres para que expresen. Ahí se generaban conversaciones de cómo se siente ser mujer en el espacio urbano. Hay mujeres bastante diversas dentro de la cinta, y más allá de esta se encuentran varias violencias con las que se pueden identificar”, reseña Virginia Sotomayor.

Una ventana hacia otras ciudades

Quito y Cuenca son las ciudades en las que el festival se desarrollará de manera presencial.

Empezará este 7 de noviembre con una función al aire libre en el Parque Urbano Cumandá. Allí se proyectará Daisy (Estados Unidos), un filme en el cual la narradora emprende una búsqueda para explorar su linaje judío y la historia de inmigración de su familia, después de la muerte de su madre. El acceso será libre y al finalizar la proyección se realizará un conversatorio con la directora de la película. Durante los siguientes días del Festival en Quito, del 8 al 19 de noviembre, de miércoles a domingo, se ofrecerán dos funciones diarias en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (17:00 y 19:00).

Se suman tres nuevas sedes, con el objetivo de llegar a un público más amplio y diverso: Parque Urbano Cumandá, la Casa Somos Roldós (Jaime Roldós, calle Oe12C y N83A, norte de Quito) y Yaku Parque Museo del Agua (barrio El Placer, calles Bolívar y Rocafuerte). Estas últimas contarán con acceso libre.

Equis también ofrecerá cuatro funciones presenciales en la ciudad de Cuenca, el jueves 9 y viernes 10 de noviembre en el auditorio de la Alianza Francesa de Cuenca; y el sábado 11 y domingo 12 de noviembre se llevarán a cabo funciones al aire libre en la Antigua Escuela Central. El cronograma de programación está disponible en su web.

Llegando a las comunidades

Las alianzas con las sedes satélites son las que pueden tener la mayor cobertura. Centros culturales, cineclubes y fundaciones que prestan sus espacios para presentar las funciones de cine. “Cada una de ellas se gestionan solas. Ellas conocen a su público y sus espacios, por lo que tienen la libertad de escoger la programación que nosotros le disponemos. Es bonita esta red porque es de unión de fuerzas, más allá de las ciudades grandes”. Guayaquil forma parte de estas ediciones satélites, Muégano Teatro y la Alianza Francesa de Guayaquil son las designadas. En esta quinta edición será la primera vez que se exhiba una cinta apta para los niños. “No es fácil encontrar películas feministas para guaguas. El universo de Clarita es el título de este filme de una niña con gran curiosidad por descubrir el espacio. Por eso tiene un espacio importante”.

Angry Annie (2021)

Francia 1974. Al quedar accidentalmente embarazada, Annie, madre de dos adolescentes, conoce el Movimiento por la Liberación del Aborto y la Anticoncepción (MLAC): un grupo de profesionales de la medicina y mujeres que realizan abortos ilegales, practicando un método gratuito, seguro y respetuoso. Gradualmente, Annie se unirá a su lucha, lo que dará un nuevo significado a su vida.

Paula (2022)

En una sociedad en la que los estereotipos de belleza femeninos resultan inalcanzables, una adolescente de solo 14 años deberá transitar un solitario camino en la búsqueda de la aceptación propia, en el que la anorexia promete peligrosas soluciones.

Aya (2021)

Aya vive con su madre en la isla de Lahou, en la Costa de Marfil. Alegre y despreocupada, disfruta recogiendo cocos y durmiendo en la arena. Sin embargo, su paraíso está condenado a desaparecer bajo el agua. Mientras las olas amenazan su casa, Aya toma una decisión: el nivel del mar puede subir, ella no dejará su isla.

Es la historia de cuatro trabajadoras sexuales transgénero afroamericanas en Atlanta y Nueva York: Daniella Carter, Koko Da Doll, Liyah Mitchell y Dominique Silver. Mientras comparten reflexiones sobre el deseo, los tabúes, la identificación en el trabajo y los múltiples significados del género, estas mujeres ofrecen un análisis descarnado y contundente de la cultura afroamericana y la sociedad en general, desde un punto de vista lleno de energía, sexualidad, desafío y sabiduría ganada a pulso.

Ave (2023)

Un grupo de adolescentes víctimas de trata sexual vive temporalmente en una casa de acogida en Ecuador que está escondida en un bosque. Acostumbradas a un horario nocturno, las chicas pasan el día durmiendo.

Abigaíl, de 14 años, visita una habitación repleta de bebés, resultado de los abusos que han sufrido. El suyo tiene 5 meses y lo carga como si fuera un muñeco. Pequeños detalles revelan el horror por el que han atravesado, invisible pero presente.