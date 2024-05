Festival de Cannes: Grandes triunfos y peleas

El 25 de mayo de 2024, fue la ceremonia de clausura del evento de cine más importante del mundo. Allí se premió a las mejores películas de esta famosa selección. Descubre los momentos más destacados de la despedida de la 77ª edición del Festival de Cannes.

Karla Sofía Gascón acepta el premio a Mejor actriz por la película Emilia Pérez. ANDRE PAIN

RELACIONADAS Jennifer López lee consejos de pareja en Instagram

Emila Pérez, un hito en Cannes

La actriz Karla Sofía Gascón, apenas conocida en su España natal, alcanzó este sábado la gloria en el Festival de Cannes al alzarse con el premio a la mejor actriz junto al resto del elenco femenino de Emilia Perez, donde interpreta a una exnarcotraficante trans en México, el país que le dio la fama.

Gascón ha hecho historia, además, como la primera intérprete trans en ganar un premio en el prestigioso certamen de la Costa Azul francesa.

Karla junto a Selena Gomez. Cortesía

Con el papel de Emilia Perez, Gascón ha logrado, de la mano del francés Jacques Audiard y compartiendo pantalla con dos grandes estrellas de Hollywood, Selena Gomez y Zoe Saldaña, un enorme empujón de proyección internacional que ahora, además, logra, a los 52 años, la guinda del premio conjunto de interpretación femenina de Cannes.

“Es algo muy bonito el no dejarse vencer, al final con 52 años estás aquí”, dijo también la actriz en Cannes. Karla junto a todo el elenco, que lo comprenden la dominicana Zoe Saldaña, la estadounidense Selena Gómez y la mexicana Adriana Paz se llevaron con justicia el premio de interpretación del festival.

El director Sean Baker con su Palma de Oro por Anora. GUILLAUME HORCAJUELO

Anora, la gran ganadora

La película estadounidense Anora del director Sean Baker (53), que cuenta en clave de humor la relación entre una chica que hace estriptis y un joven heredero, recibió la Palma de Oro a mejor película.

La película cuenta la historia de una trabajadora del sexo, interpretada por Mikey Madison, que acaba casándose con un joven heredero de un oligarca ruso (Mark Eydelshteyn) en Las Vegas.

A pesar de la temática sexual, el filme tiene un tono cómico y hasta tierno.

“Todos estamos fascinados por el mundo del trabajo sexual”, dijo recientemente Baker, que ha abordado ese tema en varias películas anteriores.

“Se puede explorar infinitamente”, dijo el director, que se impuso la misión de mostrar personajes defectuosos, lidiando con los mismos problemas mundanos que todos los demás.

George Lucas posa con su Palma de Oro Honorífica. GUILLAUME HORCAJUELO

George Lucas ovacionado por los fans del cine

El cineasta George Lucas fue otro de los grandes homenajeados. Recibió la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes de manos de otra leyenda de Hollywood, su amigo Francis Ford Coppola, ante un auditorio rendido al legado del creador de Star Wars.

Lucas, de 80 años, fue recibido con una larga ovación en pie en el Gran Teatro Lumière, que sonó incluso más fuerte que la icónica banda sonora creada por John Williams para las aventuras de Luke Skywalker y compañía.

A los estruendosos aplausos, Lucas respondió saludando y levantando el pulgar.

Ya desde su primer minuto, la ceremonia de clausura -que también sirvió para coronar a Anora, de Sean Baker, como el mejor filme de esta 77 edición- estuvo dedicada al creador californiano, al arrancar con un rótulo de letras amarillas que desaparecía en los confines del universo al igual que las películas de Star Wars.

Star Wars Day: Ecuador celebra la fuerza Leer más

“Es un honor de recibir este premio de Francis”, dijo Lucas en el escenario, tras la aparición sorpresa de Coppola para entregarle la Palma honorífica.

El director de El padrino, que se quedó él mismo sin premio en esta edición del certamen francés con su extravagante Megalópolis, aseguró que era “excepcional” estar allí “para rendir homenaje a la imaginación, el éxito y la perseverancia” de su amigo.

Contó cómo se conocieron en la época de la universidad y que Lucas fue al rodaje de su primer largometraje de estudio en camiseta. Cuando él le preguntó que qué miraba, el que también se convertiría en productor de sagas como Indiana Jones le respondió simplemente: “no mucho”.

“Ha marcado la historia del cine, del guion, del cine comercial”, señaló también Coppola sobre Lucas, “y ahora continúa en el país donde nació” el séptimo arte, en referencia a Francia y a los hermanos Lumière.

También recordó que en su carrera hubo momentos tristes como cuando Lucas fue rechazado para adaptar Flash Gordon. Decidió entonces, rememoró Coppola, hacer su propia película de acción espacial, que pensaba titular “batalla de estrellas” o algo así.

Sobre Coppola, Lucas aseguró que es “un gran hermano” que siempre le ha apoyado. “Agradezco todo lo que ha hecho siempre por mí”, agregó.

La actriz dominicana Massiel Taveras.

La seguridad causó peleas y malentendidos

La guardia de seguridad que tuvo un acalorado intercambio viral con la cantante y actriz Kelly Rowland en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes fue noticia nuevamente la noche de clausura.

En las redes sociales circularon fotos de la guardia de seguridad tratando de mover a la actriz dominicana Massiel Taveras por las escaleras del Palacio de Festivales, lo que finalmente llevó a Taveras a empujar a su custodia.

Ok 😱 drama en la alfombra 🚨 que fuerte todo 😳 pic.twitter.com/Oz9VbtHs85 — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) May 25, 2024

El video publicado en Twitter mostraba a Taveras subiendo por la alfombra roja con un vestido blanco que presentaba una cola larga con lo que parecía ser la imagen de Jesús impresa en ella. Se podía ver al guardia de seguridad haciéndole un gesto a Taveras para que se moviera por la alfombra después de que ella desdobló la cola de su vestido.

Cinco historias del cine para darle sentido a la vida Leer más

Luego se ve a la intérprete intercambiando palabras con la seguridad, mientras ella mantenía su brazo en alto, tratando de acorralarla escaleras arriba. Cuando Taveras llegó a la parada y trató de abrir la cola de su vestido, se la pudo ver empujando el brazo del guardia de seguridad.

Luego saludó a los fanáticos antes de que el guardia de seguridad le levantara el brazo e intentara que se alejara de la alfombra. Luego, Taveras pareció alejarla a ella y a su brazo antes de hablarle acaloradamente una vez más.

El nuevo video llega unos días después de que el video de Rowland con el guardia de seguridad se volviera viral durante el estreno de Marcello Mio. La actriz de Mea Culpa, de 43 años, explicó el incidente en una entrevista con Associated Press el jueves 23 de mayo. “Hubo otras mujeres que asistieron a esa alfombra que no se parecían mucho a mí, y no las regañaron ni las empujaron ni les dijeron que se bajaran”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!