Festejo atípico: famosos celebran a la ciudad a su manera

Por la pandemia, Guayaquil vivirá unas fiestas atípicas durante este mes. Gente del medio cuenta cómo festejarla sin incumplir las medidas de bioseguridad.

Estas todavía rigen y ellos aconsejan que no nos confiemos y estemos alerta.

Katiuska Peralta, presentadora

"Este mes tan especial para nuestra ciudad lo celebraré en casa. Toca adaptarnos a una nueva normalidad y hacerla divertida, entre familiares y con la magia de la tecnología, cantar, bailar y festejar a Guayaquil”.

Fabo Doja, actor

"Las fiestas las pasaré en casa, tal vez daré una vuelta sin bajarme del auto como para salir del encierro, recordar que tenemos una ciudad hermosa, y por supuesto comprando comida por delivery, aportando a la reactivación de restaurantes locales. Prefiero seguir evitando las aglomeraciones”.

Yuribeth Cornejo, presentadora

"Desde hace 5 años me siento parte de esta ciudad y por lo tanto siempre lo celebro como una guayaquileña más, aunque soy manabita. Ahora será un poco diferente pero con la misma alegría desde casa, vía redes sociales con publicaciones, como se maneja ahora, además comiendo rico y siendo una buena ciudadana siguiendo los protocolos de bioseguridad”.

Meche Payne, actriz

"El 2020 ha sido un año no convencional y las fiestas no están libres de esta condición. Sé que el Municipio ha organizado actividades virtuales en las cuales los artistas no tendrán protagonismo, espero que el 2021 mejore”.

Jorge Toledo, director

"Estoy celebrando con mensajes de valores cívicos, como ser mejores ciudadanos y vecinos. Creo que es la mejor manera de festejar y empezar a construir una mejor ciudad. Si no hacemos nada por ser mejores personas en nuestra comunidad seguiremos teniendo los mismos problemas”.

Ana Buljubasich, presentadora

"Serán fiestas muy diferentes, nosotros nos quedaremos en casa y como nos encanta el cangrejo, creo que festejaremos con una rica cangrejada en familia. Estarán mi esposo, Nerio y mis hijos, entre ellos, Ana Paula”.

Connie Garcés, presentadora

"Sin duda serán fiestas distintas sin conciertos en las calles principales, ni caminatas largas por el malecón, ni subidas a las Peñas. Amo cantar. Seguramente lo haré con mis hermanos, primos y amigos más cercanos en karaoke, mi mamá cocina delicioso y nuestra comida típica es muy rica. Quizá organicemos algún reto como el que tenga el mejor disfraz de Juan Pueblo, sería súper chévere. Las personas nos ponemos creativas en situaciones así”.

María Sol Galarza, comunicadora

"Las fiestas las viviremos con normalidad, nada fuera de lo común, en casa y en familia. Lo mejor para nosotros es la celebración del primer año de Ringo, mi hijo. Lo festejaremos el sábado”.