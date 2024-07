Fernando Villarroel vuelve a parodiar a Lavinia Valbonesi

La primera dama, Lavinia Valbonesi de Noboa, confundió al sol con “un planeta enorme” en una entrevista radial que concedió. Aquella cantinflada recibió muchas críticas, porque el astro rey es una estrella.

El actor Fernando Villarroel, ni corto ni perezoso, aprovechó para hacer parodias del personaje que ha creado y que lleva el nombre de Eco-Vinia. “Hola perfectos, o sea que no nos podemos equivocar, tener un error. Dije una metáfora, nada más, no escuchan a Arjona. Qué culpa tengo yo que no escuché a Tiko Tiko, en esa época no llegaba a Galápagos. Todos se saben los planetas. No sabía que el sol no era un planeta. Lo peor es que soy la noticia del momento” es lo que expresa en su primera parodia que subió a sus redes sociales.

Además, Fernando hizo otra en la cual su personaje decía lo siguiente: “Ya sé qué voy a hacer, tengo el plan perfecto para limpiar mi nombre: llamar a Tiko Tiko, porque él hizo la canción de los planetas. Que ahí ponga el sol, así me salvo”.

Todo surgió durante una entrevista en FM Mundo, cuando Lavinia de Noboa indicó que “la violencia es como el sol, es un planeta enorme y las formas de erradicarla son demasiadas”. Con esta declaración las críticas se dispararon. A algunos les causan risas las parodias. Otros las cuestionan.

En es´pera de que la justicia se pronuncie

No terminan los dolores de cabeza para la presentadora Karin Barreiro, de 'BLN', y su familia, tras el accidente de tránsito en el que perdió la vida una niña de diez años. El vehículo implicado lo conducía el esposo de Karin, Johan Gómez.

Según el abogado Raúl Llerena, “ este hecho se lo debe tratar con la seriedad que un caso penal por accidente de tránsito amerita. Está claro que quien condujo el vehículo el 2 de junio fue Johan Gómez, y su propia pareja llamó al 911 para alertar del percance y pedir auxilio para la inocente víctima. Por el ataque del que fueron objeto por parte de sujetos en una moto que apareció enseguida, podríamos estar ante el caso provocado por una víctima imprudente que cruzó en la oscuridad de la noche intempestivamente una vía de seis carriles (a la altura de El Recreo, vía Yaguachi-Durán), al parecer a carrera seguida de otra menor, y se estrelló con el carro de propiedad de Karin.

El examen de autopsia y el lugar del impacto que presenta el automotor así lo confirman al momento. Corresponde esperar que concluyan las investigaciones que se están desarrollando en forma normal bajo la dirección de la Fiscalía”.

Este caso va para largo y hasta que no concluya, la pareja ni los afectados estarán en paz.

Comida criolla por las fiestas de la urbe

Carlos Julio Gurumendi viene a Guayaquil por el Gurufest, que organiza anualmente por las fiestas de la urbe. Está previsto que sea hoy. El comunicador trabaja en la Asamblea en Quito y se da su tiempo para cocinar platos criollos.

